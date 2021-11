Netflix Games estreia nesta quarta (3) no Brasil com 5 jogos no catálogo

A Netflix anunciou a estreia de um novo serviço disponibilização de jogos em um catálogo no Brasil. O lançamento será nesta quarta-feira (03) com cinco títulos diferentes na aba “Netflix Games” dentro do aplicativo de streaming. As informações foram divulgadas pelo CanalTech.

Os jogos estão "Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3", "Shooting Hoops", "Card Blast" e "Teeter Up" poderão ser jogados dentro da plataforma, sem anúncios e sem microtransações. Os títulos foram removidos de outras plataformas e lojas digitais como Steam e GOG. O catálogo de jogos chega primeiro ao aplicativo da Netflix no Android.

Os jogos ficam disponíveis para todos os assinantes do pacote básico do serviço, sem taxas adicionais. Os títulos poderão ser utiliados por vários usuários na mesma conta, desde que não excedam o limite de telas do plano contratado, tal qual acontece atualmente com filmes e séries.

Alguns jogos vão exigir conexão com a internet, enquanto outros poderão ser aproveitados offline. A seleção de jogos não irá aparecer em contas infantis.

Como parte deste movimento de entrar no mercado dos games, a Netflix anunciou a compra do estúdio Night School Studio, que trabalhou no sucesso indie OXENFREE.