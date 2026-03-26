Netflix anuncia filme de Raphael Montes com Paolla Oliveira no elenco; conheça história

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 26, o início das gravações de A Estranha na Cama, novo filme da plataforma de streaming escrito por Raphael Montes. O longa, que tem direção de Esmir Filho, conta com Paolla Oliveira, Bella Campos e Emilio Dantas no elenco principal. Vera Fischer, Paulo Betti e Kelner Macêdo também participam da produção.

Trata-se de uma adaptação do livro homônimo de Montes, que ainda não foi lançado. No final do ano passado, o autor anunciou a novidade e deu mais detalhes sobre a obra, que será lançada pela Companhia das Letras em uma data ainda não revelada.

"Um casal em crise decide abrir a relação e convidar uma outra mulher para a cama. Quando as coisas não saem como o esperado, eles terão que fazer de tudo para tentar salvar o casamento. Um thriller cheio de erotismo, traições e segredos, com um desfecho surpreendente", diz a sinopse.

Além da Netflix, a produção cinematográfica é encabeçada pela Casa Montes em parceria com A Fábrica. Para comemorar o início das filmagens, o serviço de streaming divulgou uma imagem de Paolla Oliveira, Bella Campos e Emilio Dantas caracterizados como os protagonistas do filme. O longa, no entanto, ainda não tem data de estreia definida.

Nos últimos anos, Raphael Montes se estabeleceu como um sucesso em diferentes campos - literatura, cinema, novelas e séries. Autor de livros como Jantar Secreto, Dias Perfeitos e Suicidas, o escritor também escreveu projetos como a novela Beleza Fatal, a série Bom Dia, Verônica e o filme Uma Família Feliz.