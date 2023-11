Neste ano de 2023, Sonora Brasil apresenta afro-sonoridades para o Sesc Ver-o-Peso e Casa da Música

O Sonora Brasil 2023 chega ao Pará com uma diversificada programação e com o tema "Culturas bantu: afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas". As atividades serão realizadas no sábado, dia 18/11, em Belém. Às 10h, no Sesc Casa da Música, ocorre a oficina "Cordal Carioca - troca de experiências e experimentações sonoras a partir de uma experiência multi-instrumentista". A partir das 16h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, começa a roda de conversa "Mulheres do Samba". Já no horário das 19h, a programação se encerra com o espetáculo "Batuques do Rio". As programações contam com entrada franca.

Neste ano, a temática do Sonora Brasil destaca a contribuição dos povos de línguas bantu na música brasileira. A programação traz a presença da ancestralidade negra na cultura e identidade brasileira, dando ênfase na discussão da influência das culturas de matriz africana no país. Em sua 25ª edição, as itinerâncias e intercâmbios do projeto contam com a participação de 30 grupos artísticos e de tradição, em mostras realizadas em 52 cidades.

Estão previstos também para este ano a realização da Mostra Nacional Sonora Brasil. A Mostra terá lançamentos de produtos audiovisuais, catálogo e material educativo. O público presente no evento de lançamento poderá conferir uma mostra do circuito com os cantores e compositores Marquinhos de Oswaldo Cruz e Nina Rosa, que apresentarão o show Batuques do Rio.

A oficina Cordal Carioca, ministrada por Abel Luiz, consiste, de forma introdutória, na demonstração, troca de experiências e experimentações sonoras a partir da apresentação e interação com sonoridades resultantes dos mais de vinte anos de experiência do multi-instrumentista, compositor, arranjador e diretor musical. Além disso, a oficina passeia por influências que integram o território sonoro deste artista em meio seu constante aprendizado e atuação nas Rodas de Choro, Sambas e Batuques Cariocas e Brasileiros, fazendo uso dos seguintes instrumentos: cavaquinho, bandolim, violão tenor dinâmico, viola caipira acústica (cebolão em Sol), apresentando suas aplicações nos campos da performance, da educação e da cultura popular. A oficina tem duração de 2h30. O público alvo são estudantes, pesquisadores, profissionais, coletivos culturais e apreciadores da música popular e instrumental brasileira. A faixa etária é a partir de 13 anos (crianças somente acompanhadas pelos responsáveis). As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesc Pará.

A roda de conversa Mulheres do Samba, ministrada por Nina Rosa, será um bate papo em que a cantora Nina contará suas experiências e vivências onde percorre com seu canto e abordará as influências de mulheres históricas da música sobre as que constroem cultura no Brasil. A conversa terá duração de 40 minutos. A faixa etária é livre.

Serviço

Sonora Brasil 2023 traz afro-sonoridades para o Sesc Ver-o-Peso e Casa da Música

Data: 18/11/2023

Horários:

10h - Oficina "Cordal Carioca - troca de experiências sonoras a partir de uma experiência multi-instrumentista" - Sesc Casa da Música;

16h - Roda de conversa "Mulheres do Samba" - Sesc Ver-o-Peso;

19H - Espetáculo "Batuques do Rio" - Sesc Ver-o-Peso

Locais:

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilho França, 522/523)

Sesc Casa da Música (TV. Quintino Bocaiúva, 589)

Para mais informações:

(91) 3084-0472 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso)

(91) 3222-0359 / 98157-9840 (Sesc Casa da Música)

(91) 4005-9583 (Fale com o Sesc)

(91) 4005-9584 / 4005-9587 (Gerência de Comunicação do Sesc no Pará)

