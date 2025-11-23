Capa Jornal Amazônia
Cultura

Angra anuncia saída do vocalista Fabio Lione; quem será seu substituto?

Seu último show com o Angra deve ocorrer em abril de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Show de Fabio Lione vai ter canções históricas do Heavy Metal e surpresas para o público (Foto: Gustavo Malato)

Fabio Lione, vocalista do Angra, vai deixar a banda. A saída foi comunicada pelo próprio grupo em seus perfis de rede social na tarde deste domingo, 23. Seu último show com o Angra está marcado para 26 de abril de 2026, durante o festival Bangers Open Air, no Memorial da América Latina, em São Paulo. 

O comunicado, escrito em conjunto, indica um clima de comum acordo e respeito entre o vocalista e os outros músicos, citando "profunda gratidão" e Fabio Lione como um "cantor extraordinário e ser humano ímpar". Por conta da passagem, que durou 13 anos, também consta que o cantor, italiano, "acabou ficando um pouco brasileiro: incorporou nossa cultura, idioma, humor e maneira de ver a vida".

"Desejamos a ele todo o sucesso e felicidade nos próximos capítulos de sua jornada. Nossa admiração permanece intacta e as portas estarão sempre abertas para ele", conclui a nota. Seu substituto não foi definido oficialmente.

Palavras-chave

MÚSICA/BANDA ANGRA/SAÍDA/FABIO LIONE
Cultura
.
