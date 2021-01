Nego do Borel vai à delegacia denunciar perfil fake após ameaças

Com o nome de Leno Maycon, a conta falsa do Facebook pediu dinheiro ao cantor e por muitas vezes espalhou mentiras sobre o cantor, segundo a assessoria de Nego do Borel.

Na tarde de hoje (7), o cantor e seu advogado, José Estevam Macedo Lima, foram à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, no Rio para denunciar o perfil fake do Facebook (Leno Maycon), que está se fazendo passar por ele nas últimas semanas.

"A pessoa responsável por esse perfil está se fazendo passar pelo Nego. Esse perfil fake já vem agindo há muito tempo, já pediu dinheiro... E aí o Nego decidiu ir à delegacia com o advogado dele para denunciar essa conta", explicou o assessor do artista.

O cantor disse, ainda, que está entrando em depressão com toda essa situação. E afirmou que está cansado de toda vez ter que se explicar e mostrar a verdade para o público.

"Vocês e eles precisam respeitar minha vida, vocês estão me deixando em depressão. Toda hora tenho que ficar provando para as pessoas as coisas, mano. Toda hora alguém fala algo da minha vida. Minha família sofre por isso.”, disse o cantor.

Ele finalizou pedindo para que respeitem o recém término de relacionamento com sua ex, Duda Reis. “Por favor, gente, respeitem meu relacionamento, respeitem minha separação. Eu peço, por favor, me deixem em paz. Vocês querem me matar?", questionou.