Nego do Borel faz vídeo e mostra conversa com a ex

Nego do Borel se pronunciou nesta quinta-feira (14) para contar a sua versão sobre as acusações de Duda Reis. Em um vídeo publicado no Instagram, o funkeiro expôs diversas mensagens supostamente trocadas com a atriz após o rompimento do noivado, em dezembro de 2020.

Em 5 de janeiro, Duda escreveu para Nego: “Acho que se eu te encontrar, eu te peço em casamento e namoro com você olhando o céu”. A atriz ainda pede que o funkeiro corte contato com outras mulheres no Instagram: “Você pode parar de seguir essas mulheres, por favor? Está me irritando muito. Estou com ciúmes”.

Nego escreve que o futuro do casal está nas mãos de Deus e ela responde: “Mas se você me ama, vai orar para ficarmos juntos. Desse jeito, parece que você não tem fé em nós e que você não acha que eu sou a mulher que Deus te deu. Parece que você não está ligando para o que Deus imaginou para a gente”.

“Eu acho que você fala o que tem vontade, mas não tem coragem”, comenta ele e ela pergunta: “Você está com raiva de mim?”. “Nunca. Eu te amo”, escreve Nego. “Eu não quero ver você com nenhuma mulher. Tudo isso vai passar. Eu quero ter nossa casa, ver nossos filhos correndo”, diz ela e ele responde: “A gente precisa de um tempo para pensar”.

O cantor reconhece que Duda está abalada psicologicamente. “Eu jamais queria ter deixado você em depressão nesse tempo todo juntos. Realmente, quando eu comecei a namorar com você, você era cheia de vida, alegre, e eu acabei com tudo. Você sofre por minha causa. Eu só te fiz mal.”