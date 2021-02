Nego do Borel fala sobre radicalismo no BBB 21

O cantor Nego do Borel, que foi cancelado recentemente após acusações feitas pela ex-noiva, Duda Reis, comentou em seus stories do Instagram os acontecimentos do BBB 21.

Nego escreveu um texto sobre um suposto radicalismo de alguns participantes do reality show, e de forma indireta, de agressão, estupro, e muitos outros crimes que vem sofrendo.

"O BBB está nos dando uma aula sobre o radicalismo. Que não podemos julgar sem conhecimento, que sim, muitos que se dizem militantes estão brigando por uma causa própria", começou o artista.

Completou, fazendo um protesto: "A militância é importante e deve ser discutida', só que devemos observar com coerência antes de julgarmos. O lado ruim de quem está fora da casa mais vigiada do Brasil é que não tem câmeras o tempo todo para mostrar os bastidores", finalizou.