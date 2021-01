Nego do Borel e Duda Reis deixam de se seguir no Instagram

Duda Reis e Nego do Borel deixaram de se seguir no Instagram poucos dias após a influenciadora apagar as fotos com o ex. O único clique restante no perfil da modelo é a que ela anuncia o término. Nego ainda mantem as fotos com a ex.

O fim do noivado aconteceu em dezembro. O caso ganhou repercussão na semana passada, quando o cantor se pronunciou sobre um suposto dossiê divulgado por um perfil do Instagram com prints de conversas dele com outras mulheres. O documento teria sido enviado à ex antes do término.

"Qualquer pessoa hoje pode fazer uma conversa assim, eles estão aproveitando que acabei de terminar", garantiu Nego sobre os prints divulgados pelo perfil "Gossip do Dia" no Instagram.

O artista também se pronunciou sobre os boatos de que Duda teria saído da sua casa com medo e, por isso, não retornou para buscar seus pertences. Segundo ele, seria mais um "desgaste emocional" ela voltar ao apartamento em que moravam juntos.