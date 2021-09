Nave do ET aterrissa na Vila Container nesta quinta

Depois de mobilizar vários eventos e lives, a Nave do ET virou festival virtual e reuniu uma diversidade de artistas paraenses como forma de minimizar o afastamento dos palcos neste período de pandemia do novo coronavírus.

O festival foi todo gravado na ilha de Mosqueiro e será transmitido, nesta quinta-feira (23), na Vila Container com shows de Thais Badu, Bruna B.G e Lil David e discotecagem de Will Love.

O projeto foi idealizado pelo cantor e compositor Juca Culatra, que em meio a pandemia idealizou o projeto como forma de minimizar a situação dos artistas que precisaram ficar longe dos palcos. "A gente começou o projeto da nave com lives, fizemos algumas edições e agora como conseguimos recursos com a Lei Aldir Blanco resolvemos realizar o festival, que também foi virtual", explicou Juca.

O cenário do festival foi a ilha de Mosqueiro, atual moradia de Juca Culatra, ele disse que unir a música com a paisagem natural foi uma forma de enriquecer o material audiovisual. "A atmosfera da ilha de Mosqueiro foi um ingrediente a mais para esse trabalho", completou.

Sobre a escolha dos artistas, Juca disse que o critério foi de tentar contemplar diferentes gêneros da cena paraense. Layse Rodrigues se apresentou no festival e disse que ficou feliz de ser uma das convidadas. "É como se fosse um DVD com vários artistas mostrando seus trabalhos autorais e o que está rolando na nossa cena. Além de ganhar e fazer com que a nossa música flua, também resulta em uma material de ótima qualidade de imagem e som. Está sensacional e divertido", destacou Layse.

A cantora e baterista completou ainda que fez três faixas e disse que ficou muito feliz com o resultado da gravação.

Nesta quinta-feira (23), o festival será transmitido virtualmente pelo canal do yotube e simultaneamente exibido, por meio de um telão, na Vila Container. Após a exibição, terá shows de Thais Badu, Bruna B.G e Lil David com discotecagem do DJ e produtor Will Love.

Thais Badu disse que vai representar o rapper paraense junto com Bruna B.G e Lil David. Ela vai mostrar músicas do primeiro Ep "Sou Preta" e algumas do projeto Uaná System. "A Bruna vai mostrar os trabalhos dela e o Lil David também e eu fico feliz em poder colaborar com a música do nosso estado e participar de projetos importantes e que possamos ficar perto de artistas de outras vertentes. Estou ansiosa para o show e para a exibição do festival", disse Badu.

Os artistas convidados para a nave foram Aíla, Will Love, Thais Badu e Crew Sou Preta, Bruna B.G, Layse Rodrigues, Lil David, Maderito, Kikito, Dudu Urband, Nega Lora, Curuperé, André Coruja e Dibob.

Juca Culatra, idealizador do projeto, é artista que trabalha com diversos artistas locais, captando recursos e realizando eventos e festivais no cenário cultural paraense desde 2009, entre seus sucessos musicais estão a música “Brócolis”, “carimbo do E.T” e “Me dá o teu cupuaçu”.

Agende-se:

Data 23/09/2021

Exibiçao. canal do youtube

Horário 19h

Transmissão Villa Container com shows de Thais Badu, Bruna B.G e Lil David e discotecagem de Will Love.