“Nativos do Canal” lança clipe “Eu sou pescador”

O tradicional grupo de carimbó de Maiandeua, “Nativos do Canal” celebra os 20 anos com o lançamento do videoclipe “Eu sou pescador”. E para marcar este momento, eles se deslocaram da ilha de Algodoal até Belém para realizar alguns shows. Neste domingo (6), o grupo vai se apresentar no Coisas de Negro em Icoaraci, e no Ôvibe Hostel, em Belém. Quem quiser conferir o clipe ele está disponível no youtube.

A produção do material audiovisual marca os 20 anos do grupo, e durante os shows contará com a projeção do clipe, bem como a apresentação do grupo liderado por Mestre Zezinho, que vem acompanhado de Mestre Marinho, um gigante da flauta de carimbó e que os dois acompanhavam o saudoso Chico Braga.

Inspirado na vida de um pescador da ilha, o clipe mostra o cotidiano do personagem que inspirou a letra da música e a sua relação com o Carimbó, principal meio de expressão cultural da região, ele também canta sua realidade de pescador e suas tradições.

O cenário é a paradisíaca Maiandeua, retratando o Canal da Princesa, a Praia do Tablado, as principais ruas de Algodoal e a sede do grupo. Os personagens do clipe foram os próprios integrantes do Nativos do Canal, formado por uma família de pescadores, marisqueiros, regateiros, canoeiros e moradores da própria ilha.

O objetivo do trabalho é dar visibilidade ao carimbó de comunidades tradicionais, cuja realidade está bem distante do “circuito artístico-cultural” da Capital.

De acordo com os idealizadores do projeto, mesmo com todas as dificuldades em decorrência do fechamento da ilha para turistas, por conta da pandemia e das condições climáticas desfavoráveis, o clipe foi realizado com sucesso, assim como seu pré-lançamento durante o carnaval em Algodoal.

As gravações aconteceram entre os meses de fevereiro e agosto de 2021, “Eu Sou Pescador” é uma realização Nativos do Canal, tem direção de Cris Salgado, Fotografia e Roteiro de Gabriel Dietrich e Pierre Azevedo e é resultado fomento da Lei federal emergencial de fomento à Cultura, Aldir Blanc, via edital de Música da Secretaria de Cultura do Estado do Pará.

Gabriel Dietrich, responsável pelo Roteiro e Fotografia, disse que a equipe foi três vezes para ilha. Em um primeiro momento, foi trabalho de coleta de informações e diálogo com os personagens. “Conversamos com os personagens, fiz o roteiro junto com eles, pois foi um trabalho coletivo. Foi muito importante saber o que eles imaginavam”, destaca Gabriel.

Cris Salgado, diretora do clipe, diz que fazer esse trabalho com o grupo do saudoso Chico Braga surge com a necessidade de mostrar por meio do material audiovisual e circular a cultura e a musicalidade do carimbó praiano, as paisagens e a rotina do pescador.

História

O grupo é o mais antigo em atividade no Arquipélago de Maiandeua. Tem entre seus precursores o saudoso Mestre Chico Braga e reúne sucessos históricos do carimbó paraense como “Embarca morena embarca” e “A praia de Algodoal”. Já participaram de diversos festivais e gravaram uma coletânea com 24 músicas que enaltecem, sobretudo, a tradição e as belezas da Região do Salgado.

Agende-se

Data: 6 de março

Local: Coisas de Negro (Icoaraci) às 19h e Ôvibe às 22h