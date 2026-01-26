Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Natalie Portman critica falta de representatividade feminina no Oscar

Em 2026, a diretora Chloe Zhao é a única mulher a integrar o quadro de indicados das categorias principais

Estadão Conteúdo
fonte

Natalie Portman (Instagram @fallontonight)

Natalie Portman fez críticas às premiações por manterem um padrão de deixar produções feitas por mulheres de fora de seus indicados. A atriz, que concorre ao Oscar como coprodutora da animação Arco, elogiou diversos longas femininos.

Em entrevista à Variety, a atriz apontou a falta de representatividade feminina no Oscar 2026. "Muitos dos melhores filmes que vi este ano foram feitos por mulheres", dispara. "Você percebe as barreiras em todos os níveis, porque muitos não foram reconhecidos na temporada de premiações."

"Entre Sorry, Baby, A Garota Canhota, Hedda e O Testamento de Ann Lee… Filmes extraordinários este ano que eu acho que muitas pessoas estão curtindo e amando, mas que não estão recebendo as honrarias que merecem."

Em 2026, a diretora Chloe Zhao é a única mulher a integrar o quadro de indicados das categorias principais. Ela concorre nas categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro Adaptado por Hamnet, que também está na disputa de Melhor Filme.

"Mesmo quando você supera as barreiras para conseguir financiamento, o que é mais difícil, e para entrar em festivais, o que também é mais difícil... cada etapa do caminho é mais árdua", comenta a atriz sobre os percalços nas vidas de mulheres na indústria.

"Aí o filme sai, é ótimo, mas também não recebe a atenção devida. Ainda temos muito trabalho a fazer."

Porém, mesmo com todas as dificuldades, Portman reflete: "Mas com alegria, com muita alegria, trabalhando umas com as outras, e é um processo muito especial estar em uma comunidade com mulheres no set".

Novo filme

A americana ainda comentou sobre seu novo filme, The Gallerist, em que contracena com Jenna Ortega, a quem elogiou: "Ela é uma atriz incrível e conhece muito de cinema. Ela está super ligada e entregue. É raro. Acho que você é muito focada e sintonizada com tudo. Você não está ali para brincadeira".

Portman ainda chamou Cathy Yan, diretora do filme, de "uma líder brilhante": "Ela tem uma especificidade de visão. Todo o trabalho prévio e sua liderança precisa abrem caminho para a espontaneidade. Equilibrar esse tom tão específico, que é satírico mas que também carrega uma emoção real - algo quase impossível de criar - ela soube como fazer e como nos guiar até lá".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Oscar

Arco

Natalie Portman

representatividade feminina
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BBB 26

BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão; veja como foi a formação

Eliminado será conhecido na próxima terça-feira (27)

26.01.26 8h02

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

FAMOSOS

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, diverte internautas com publicações no X; conheça

Terapeuta em Análise do Comportamento, a companheira do participante do Big Brother Brasil 26 tem chamado a atenção com posts engraçados nas redes sociais

26.01.26 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda