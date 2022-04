Natália Paixão faz indicações para assistir no streaming

Natália Paixão é publicitária e influenciadora digital e veio ao O Liberal fazer três indicações para assistir no streaming. Como uma pessoa conectada às novas tendências, a paraense que mora atualmente em São Paulo, compartilha dicas do mundo pop em seu perfil no Instagram.

A primeira dica da influenciadora é a animação da Disney, ‘Red: Crescer é uma Fera’. Lançado recentemente na plataforma Disney +, o longa aborda temas como amadurecimento e inseguranças, e encantou Natália: “Eu sou apaixonada por animações e as da Pixar nem se fala, até porque nunca parece só um filme de criança e quando a gente percebe já está aos prantos. Recentemente assisti a nova produção da Pixar, disponível no Disney Plus, Red - Crescer é uma Fera. Além de ser uma animação linda em cada detalhe, conta a história de uma adolescente que quando fica ansiosa e estressada vira um panda vermelho. A gente se identifica com ela e toda a fase da puberdade que ela tá passando: O entender quem somos, o medo de não sermos como nossos pais querem e as inseguranças que temos que lidar durante a adolescência”, diz.

A segunda opção é a série original da Netflix, ‘De Volta aos 15’. A produção nacional traz Maisa e Camila Queiroz como protagonistas. “É uma série que dá pra “matar” em um dia. Inspirada nos livros da Bruna Vieira, ela é super gostosinha e leve de assistir. Fora que ela é toda nostálgica. A gente assiste e volta no tempo, mas especificamente para os anos 2000. A série conta a história da Anita, que tem 30 anos e volta pros anos 2000, quando tinha 15, para consertar os erros do passado. A gente se diverte com as ciladas que ela se mete, até porque não tem como dar certo viagem no tempo, mas principalmente relembra uma fase muito boa da nossa vida quando a gente usava Orkut, Floguinho, MSN”, compartilha Natália.

Por fim, a influenciadora dá uma dica dupla com um jogo de videogame que foi transformado em animação. Cuphead foi lançado em forma de série este ano e está disponível na Netflix. “Aqui dá pra indicar tanto o jogo quanto a animação. Eu conheci o jogo durante a quarentena, ele tá disponível na Steam, e fiquei simplesmente viciada não só pelo game, que é um estilo clássico de ação e tiros, com vários “chefões” diferentes a cada fase (cebolas, sapos, abelhas, dragões), mas toda a estética que é inspirada nas clássicas animações de 1930, desde o visual, os efeitos sonoros, o jazz. Recentemente, o jogo ganhou a animação na Netflix com os dois protagonistas da história: xicrinho e caneco. Vale a pena assistir também e ver o game ganhar ainda mais vida”, finaliza a paraense.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)