Nasceu! Aos 56 anos, Claudia Raia dá à luz a Luca, seu terceiro filho

Luca veio ao mundo! A atriz Claudia Raia deu à luz ao seu primeiro filho com o marido, Jarbas Homem de Mello, na noite do sábado, 11 de fevereiro, em São Paulo, na maternidade Pro Matre. Jarbas comemorou a chegada do bebê.

"Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família. Estamos transbordando de felicidade e amor! Bem-vindo, Luca!", escreveu Jarbas nas redes sociais.

O casal havia anunciado a gravidez em setembro do ano passado. O pequeno Luca nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg. Mãe e bebê passam bem.

Este é o primeiro filho de Claudia com Jarbas. Ela também é mãe de Enzo e Sophia, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari.