'Não jogo luz em sombra', diz Luana Piovani após ofensas de Zé Felipe

Luana Piovani criticou Virgínia Fonseca pelo depoimento na CPI das Bets, concedido em audiência no Senado na manhã de terça-feira, 13. Nos stories do Instagram, a atriz republicou alguns conteúdos sobre as falas da influenciadora, o que desagradou Zé Felipe, marido de Virgínia.

No Instagram, o cantor ofendeu Piovani: "Acordei já com a notícia desse Matusalém querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu c..., pelo amor de Jesus Cristo, filha".

Diante do ataque, seguidores começaram a cobrar uma resposta da atriz. "Lu, que hora você vai acordar? O Brasil está esperando você macetar o Zé Felipe. Consegue dar uma previsão de horário mais ou menos? Estamos ansiosos", escreveu um fã.

Luana respondeu de forma indireta: "Só estamos por isso, né? Não jogo luz em sombra!"

Virgínia não se pronunciou até o momento. Zé Felipe também não voltou a comentar o episódio.