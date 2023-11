Na sua quarta edição, Festival Jambu Live, traz o tema ‘Feitiços da Amazônia’ para os paraenses

Celebrar a qualidade e relevância da música regional é um dos principais intuitos do Festival Jambu Live, que chega em sua quarta edição nos dias 24 a 26 de novembro, no Memorial dos Povos em Belém. O evento vai reunir artistas da música, teatro, dança, cinema, entre outras atrações, sob o tema “Feitiços da Amazônia”. Entre os artistas confirmados para esta edição, estão Pagode das Meninas, Tiffany Boo, Anna Suav e Haus Of Ver-A-Queen. A programação é gratuita.

De acordo com a coordenadora do festival e docente da UFPA, Regina Lima, o intuito do evento também é de estimular novas descobertas. “Em muitos eventos da Amazônia, percebemos que há uma certa prioridade para artistas que já são consolidados. No Jambu, queremos dar oportunidade para quem ainda não foi integrado a essa agenda cultural mais tradicional”, explicou. Regina destacou ainda que o festival busca ser um evento amplo e democrático.

Nesta edição, sendo a segunda presencial, o festival amplia sua lista de atrações com mais de 20 nomes, incluindo Gielly Lima e Jotta C, selecionados no Aposta Jambu (concurso cultural realizado pelo Festival que visa impulsionar a carreira de cantores iniciantes da região amazônica). Gielly Lima, confessou que ficou surpresa quando soube que tinha sido selecionada no concurso. “Sabe quando a gente está prestes a correr e está no ponto de largada, esperando cortarem o fio e dizerem ‘já’ para você correr? Essa foi a sensação que eu tive”, declarou.

A artista destacou ainda que espera que sua música possa conectar as pessoas. “Esse é o meu objetivo”, concluiu. Vale destacar ainda que uma das novidades da edição 2023 é o novo palco do Jambu Live. Realizado no ano passado no Campus Guamá da UFPA, este ano o festival será no Memorial dos Povos, no bairro de Nazaré, em Belém. O novo espaço é fruto da parceria entre o Jambu e a Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL), apoiadora do evento.

Destaques

Além da programação musical, outro destaque fica para a Mostra Amazônia Multitelas, com a exibição de curtas e produções audiovisuais de fazedores e fazedoras de cultura locais. A curadoria das obras a serem exibidas ficou por conta da organização do evento. A mostra ocorre no dia 23 de novembro, às 18h, na Sala Vicente Salles, no Memorial dos Povos.

O Festival Jambu Live é uma das atividades do Circuito Jambu Multicultural, projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele consiste em uma série de eventos multiculturais que visam o enriquecimento local. O circuito é financiado por emenda parlamentar do Deputado Federal Airton Faleiro, com apoio do Na Figueredo, Lo Slow 360, Fumbel e Prefeitura de Belém, e apoio institucional da Faculdade de Comunicação (Facom), do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA.

Agende-se

Jambu Live 2023

Data: De 24 a 26/11

Local: Memorial dos Povos (Av. Gov. José Malcher, 257, bairro Nazaré)

Entrada: Gratuita

Mais informações: @jambulive