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'My Royal Nemesis': saiba tudo sobre o dorama mais assistido da Netflix

Estadão Conteúdo

O dorama My Royal Nemesis se tornou um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Logo em sua primeira semana no catálogo, no início de maio, a produção alcançou o topo do ranking global da plataforma. A história acompanha uma lendária vilã da era Joseon, que ganha uma nova chance de mudar o próprio destino ao despertar na Seul dos dias atuais.

A trama gira em torno de Kang Dan-shim, uma figura temida de Joseon que é condenada à morte após ser envenenada. Sua alma acaba no corpo de Shin Seo-ri, uma atriz, em plena Coreia do Sul de 2026. Longe do mundo que conheceu, ela precisa se adaptar aos costumes modernos enquanto tenta entender a nova realidade em que foi parar.

Logo, ela cruza o caminho de Cha Se-gye, herdeiro de um poderoso conglomerado empresarial. Acostumado a manter tudo sob controle, ele vê sua rotina virar de cabeça para baixo após conhecer Seo-ri. O encontro entre os dois dá origem a uma relação marcada por provocações, conflitos e atração. Segundo a Netflix, a química entre os protagonistas tem sido um dos principais motores do sucesso global da obra.

Próximos episódios

Os episódios começaram a ser lançados em 8 de maio e chegam ao catálogo gradualmente. Os próximos capítulos previstos são o de número 13, em 19 de junho, e o de número 14, em 20 de junho.

Quem está no elenco de My Royal Nemesis?

A protagonista é interpretada por Lim Ji-yeon, atriz que ganhou reconhecimento internacional ao viver Park Yeon-jin em A Lição (2022). Entre seus trabalhos mais recentes estão O Conto da Senhora Ok (2024-2025), O Voto de Morte (2023) e Desprazer em Te Conhecer (2025).

No papel de Cha Se-gye está Heo Nam-jun, conhecido por Quando o Telefone Toca (2024). O elenco também conta com Jang Seung-jo, conhecido por produções como Nada Oculto (2024), The Good Detective (2020) e Aneun Waipeu (2018).

O roteiro é de Kang Hyun-joo, responsável por Separados pelas Estrelas, e a direção de Han Tae-seop, de Cheer Up.

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