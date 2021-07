Músico que toca com Dona Onete está desaparecido

Familiares e amigos do músico Marcos Vinicius da Silva Sarrazin, de 28 anos, fazem apelo por ajuda na busca do jovem, que está desaparecido, desde a tarde da terça-feira (27). Marcos toca na banda de Dona Onete e já tocou com o músico e produtor Pio Lobato.

O jovem é pai de um bebê de dois anos e sua família busca por ajuda. O celular do jovem está fora de área.

Aguarde para mais informações.