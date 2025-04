Musical ‘Príncipe do Nilo' estreia no Teatro Margarida Schivasappa com produção paraense

O Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, será palco de uma grande montagem entre os dias 25, 26 e 27 de abril, sempre às 19h30. O espaço vai receber a segunda temporada do espetáculo “Príncipe do Nilo – O Musical”, uma livre adaptação da história do Êxodo, que narra a trajetória de Moisés, sua relação fraternal e conflituosa com Ramsés e a libertação do povo hebreu do Egito. A montagem, realizada pela Attuô Produções, reúne uma equipe 100% paraense e promete transportar o público para o Egito Antigo, com efeitos especiais e trilha sonora original. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital, ou fisicamente nas lojas espalhadas pela cidade. Para saber onde comprar nesses espaços comerciais, basta acessar as redes sociais da produtora.

VEJA MAIS

Cerca de 25 artistas estão envolvidos na peça, além de uma estrutura que inclui 150 trajes e diversos efeitos especiais. Sob direção geral de Kleber Dumerval, que também assina a cenografia, o desenho de luz e os figurinos, o espetáculo busca equilibrar a força da narrativa bíblica com uma linguagem atual.

Cerca de 25 artistas estão envolvidos na peça, além de uma estrutura que inclui 150 trajes e diversos efeitos especiais (Cabrons Studio)

“Buscamos equilibrar a essência dessa narrativa milenar com uma linguagem que ressoasse no público atual. Trabalhamos com uma dramaturgia que mantém a grandiosidade épica da história, mas incorporando elementos visuais, sonoros e performáticos contemporâneos”, explica o diretor.

Dumerval ressalta que a direção se debruçou sobre temas universais, como identidade, poder e redenção. “A mensagem central fala sobre a coragem para enfrentar o destino e a importância de escolher entre o dever e o coração. Essa história ainda ecoa porque todos nós lidamos com conflitos de identidade, lealdade e justiça”, afirma.

A equipe artística inclui nomes como Dante Monteiro, responsável pela adaptação da dramaturgia e também integrante do elenco; Giovanna Marçal, na direção musical e preparação vocal; Bel Lobato, que assina as coreografias; e Lenno Ávila, que além de atuar como produtor executivo, interpreta o protagonista Moisés.

Preparação intensa e pesquisa histórica

Para Lenno, interpretar Moisés é uma experiência intensa. “Ele é um personagem que carrega um peso histórico, espiritual e emocional enorme. Sinto uma grande responsabilidade em retratar sua jornada com autenticidade. É a terceira vez nesse papel, mas cada montagem é diferente, mais profunda”, afirma.

A preparação, segundo ele, envolveu pesquisa bíblica, estudo de outras representações artísticas de Moisés e muito ensaio físico e vocal.

“Trabalhei minha postura e voz para transmitir autoridade e, ao mesmo tempo, vulnerabilidade. O público pode esperar uma narrativa épica, mas intimista. Nossa intenção é humanizar Moisés, sem perder a grandiosidade da história”, acrescenta Lenno.

Cartaz oficial da peça 'Príncipe do Nilo' (Divulgação)

A trilha sonora do espetáculo é original e algumas cenas prometem surpreender. “Sem revelar demais, preparamos momentos que vão emocionar e divertir. Queremos que o público não apenas assista, mas se sinta dentro da história”, comenta Kleber, sem dar spoilers.

Já a montagem aposta na força do teatro como experiência coletiva e transformadora. “O teatro tem esse poder de unir as pessoas em torno de uma emoção comum. Esperamos que cada noite seja única. Afinal, o teatro é vivo, e cada plateia reage de um jeito”, completa Lenno.

Vyctor Alberto, ator que interpreta Ramsés, contou que precisou se aprofundar em estudos sobre o faraó para interpretá-lo no espetáculo. “Tive que ver documentário, referências, como ele era representado na literatura e no cinema”, disse.

Além da preparação vocal para as músicas, Vyctor destacou o esforço em humanizar a figura do personagem. “Espero que o público veja-o como essa pessoa que também tinha responsabilidades para serem tomadas, que teve que honrar a sua família, que teve que honrar aquilo que esperavam”, explica.

Movimento como narrativa

A coreógrafa Bel Lobato contou que um dos maiores desafios criativos da montagem foi transitar entre as diferentes atmosferas propostas pelo enredo. “O movimento nos proporciona desde o balanço das águas do Rio Nilo, que leva o cesto com Moisés ainda bebê, às bigas com as quais os irmãos disputam corridas pelas ruas do Egito, e também se traduzem na personificação de Deus, como na cena da sarça ardente”, detalha.

O espetáculo traz no elenco principal Fábio Ribeiro (Faraó Seti), Suka B. (Rainha Tuya), Pedro Cordeiro (Hóy), Pederix Costa (Hori), Yasmim Miranda (Zípora), Victória Cantanhede (Miriam), Valentina Faria (Miriam Jovem), Lohane Takeda (Nefertari), Marcela Alves (Joquebede), Jotta C. (Arão) e Ramon Mourão (Jetro).

O ensemble é formado por Caila Manza, Kaleb Keoma, Letícia Shibata, Lia Amaral, Marcus Louchard, Nathália Nancy, Nina Hiraoka, Priscilla Barreto, Vagner Wendel, Victor Azevedo e Welton Masayoshi. Já o coro reúne Arthur Lobato, Bruno Vieira, Giovanna Marçal, Lidia Marçal e Malu Salheb.

SERVIÇO

Espetáculo “Príncipe do Nilo”

Local: Teatro Margarida Schivasappa;

Datas: 25, 26 e 27 de abril;

Horário: 19h30;

Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente pelo site Bilheteria Digital e em pontos comerciais.