Zeca Baleiro e outros grandes nomes da música se reúnem em live solidária em prol de Nilson Chaves

Nilson Chaves sempre ajudou a deixar o mundo mais bonito com suas canções, usando melodia e letra para traduzir a Amazônia em músicas que tocam seus ouvintes. Agora, em um momento que é Nilson quem precisa de ajuda, grandes nomes da música de todo o país se reúnem em uma live nesta sexta-feira, 11, no perfil no Instagram do músico Marco André (@marcoandre_musicine), para arrecadar recursos para o tratamento do mestre da música paraense, que se recupera de um quadro grave de Covid-19.

A transmissão da edição especial do projeto “Live as Mãos com Música” será às 21h30 e serve para divulgar uma campanha de financiamento coletivo, com as participações de Zeca Baleiro, Fafá de Belém, Vital Lima, Lucinha Bastos, Paulinho Moska, Chico César, Simone Almeida, Eudes Fraga, Celso Viáfora, Joãozinho Gomes, Leila Pinheiro, Arraial do Pavulagem, Márcio Montoril, Patrícia Bastos e Flávio Venturini, que cantarão alguns sucessos de Nilson, assim como músicas próprias.

Uma das principais atrações, Zeca Baleiro conta que o carinho que tem por Nilson tornou o convite irrecusável. “Nilson é um grande amigo, querido, parceiro do coração. Já produzi um disco dele, temos uma canção juntos. Assim que o Marco André me ligou eu topei participar. Temos que nos solidarizar com os amigos neste momento difícil, de crise sanitária e econômica. Os artistas da música foram muito impactados pela pandemia, muitos setores da sociedade foram. É hora de amarrar as camisas”, diz o ícone da MPB, em conversa com O Liberal.

Toda essa corrente de solidariedade deixou o paraense emocionado, e em casa se recuperando da doença que o debilitou, Nilson comenta que se sente muito amado pelos amigos que foi conquistando ao longo de sua carreira musical.

“Foi uma atitude extremamente generosa do Marco André, com ajuda da Simone Almeida, que chamaram alguns desses meus amigos cantadores desse país pra me ajudar nesse momento que eu tô me recuperando. Me emocionou muito ver esses companheiros nessa live, participando desse momento”, comenta Nilson, que diz que além destes, muito mais gente ofereceu seu talento para ajudá-lo.

“Havia outros, pelo que soube, que só não puderam participar por questão de tempo mesmo, por não caber todo mundo”, conta, emocionado, avisando ainda que vai abrir a transmissão falando sobre esses companheiros e agradecendo o apoio. “É uma gratidão eterna”.

O artista chegou a ir para a UTI por causa do novo coronavírus, mas recebeu alta após quase um mês de internação. Passado o susto, o intuito da live é conseguir arrecadar dinheiro que ajude Nilson durante o tempo que estiver impossibilitado de trabalhar. O valor será usado para pagar dívidas que se acumulam e o tratamento de saúde que ainda está sendo feito. Parte da arrecadação também será destinada para a equipe que trabalha com Nilson Chaves, que também enfrenta problemas por depender dos shows do artista.

O objetivo é arrecadar 80 mil reais com a campanha. Quem quiser contribuir, pode acessar a “vaquinha” pelo link vaka.me/1585009.