Yuri Guedelha lança 'Os Poetas e Eu', álbum com letras de poetas paraenses

A poesia de conhecidos artistas paraenses, como Ruy Barata, Max Martins e João de Jesus Paes Loureiro, virou canção nas mãos do cantor, compositor e multi-instrumentista Yuri Guedelha. Ele lança na próxima sexta-feira, 11, o álbum “Os Poetas e Eu”, com 15 canções de variados gêneros musicais. O show será nos altos do Bar Municipal, a partir das 21h, com as participações especiais de Malu Guedelha, Renata Del Pinho, Renato Rosas, Andréa Pinheiro e Pedrinho Cavalléro.

“O objetivo desse CD é homenagear e ressaltar a grandeza dos nossos poetas”, aponta Yuri Guedelha, que assina os arranjos e a direção musical ao lado de Davi Amorim. Esse é o segundo álbum de Yuri, que é Doutor em Música e já gravou com inúmeros parceiros. O primeiro disco solo foi lançado em 2005, pelo projeto Uirapuru, da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Entre os textos de diferentes autores musicados em “Os Poetas e Eu” está a última crônica publicada pelo saudoso professor João Carlos Pereira, em O Liberal, quando estava hospitalizado em 2020. O texto inspirou a canção pop “O Barco”, que usa trechos do texto para “comparar a pandemia com uma tempestade que vira a vida do avesso e leva a humanidade a refletir sobre si mesma”, descreve. Yuri canta a música carregado de emoção pelas perdas recentes em razão da pandemia.

Os poemas românticos “Amada Escurecida”, de Ruy Barata, e “Navegar por Mim”, de Max Martins, ganharam acordes de baladas jazz em faixas homônimas. O cantor Daniel Araújo assume o vocal na primeira, enquanto Renata Del Pinho assume na segunda. Ela também canta o bolero “Amor Ladino”, letra de amor de cabaré feita pelo saudoso cartunista Biratan Porto.

O poema “Orfeu e a Dançarina”, de João de Jesus Paes Loureiro, virou um tango cantado por Yuri em duo com a filha, Malu Gadelha, artista da nova geração. Malu também canta o xote “Gotas de Saudade”, letra de autoria dela. Outro xote do disco é “Em Teus Pés”, letra do poeta e escritor Ronaldo Franco, gravado por Renato Rosas.

Yuri também canta “Meu Anjo da Guarda”, um choro canção com letra do poeta e trovador Juraci Siqueira, com a qual o músico homenageia a esposa, Maria do Carmo Brito. Assim como os sambas “Chora o Céu da Minha Cidade”, letra de Laury Garcia, e “Do Real Imaginado”, do jornalista e escritor Edson Coelho. “Esse é um projeto que tenho há mais de 30 anos e que pretendo dar continuidade com futuros lançamentos”, revela

Mais uma participação de peso do álbum é Andréa Pinheiro, que canta o fado “Amor Além Mar”, letra do compositor Dudu Neves com Maria do Carmo, que é inspirada nos pais portugueses dela. A faixa ganhou acordes de Luiz Pardal na guitarra portuguesa. Outra letra de Dudu é da faixa "Sina do Violão".

Ainda, “Fado Brasilis”, de autoria do poeta Jorge Campos, também falecido, foi gravado na voz de Léo Menezes. Inclusive, Léo também gravou no disco a balada jazz “Amor Requentado”, letra da médica Isabella Grandi. Já Camila Honda gravou “Na Trança do Carimbó”, letra do professor de literatura já falecido Orlando Cassique.

A gravação, edição, mixagem e a finalização são de Hélio Silva (Studio Publik Music) e o projeto gráfico é de Andréa Pinheiro.

O álbum, que será comercializado em formato de CD durante o show, que contará com Pedrinho Cavalléro na abertura. O show tem a produção de Dudu Neves, Yuri, Maria do Carmo e Davi Amorim. A venda de mesas para o show está sendo feita pelo telefone (91) 98419-3334