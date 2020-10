Xand Avião e Os Barões da Pisadinha fazem live nesta sexta, 23

Xand Avião e Os Barões da Pisadinha farã uma live inédita, nesta sexta-feira, 23, a partir das 21h, com transmissão pelos canais oficiais dos artistas no Youtube. Os gigantes do forró vão agitar o público de casa com os sucessos das carreiras de ambos.

Xand, que liderou a cearense Aviões do Forró, uma das maiores bandas do gênero eletrônico dos últimos tempos, conquistou o público com sucessos da carreira solo, como os recentes "Meu fraco", "Kitnet", "Meu fraco" e "Casal raiz".

Já a banda baiana de forró e tecnobrega formada pelos irmãos Rodrigo Barão (vocal) e Felipe Barão (teclados) vem arrebentando com hits como "Recairei", "Basta você me ligar" e "Tá Rocheda".