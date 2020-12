Wesley Safadão lança clipe da música "Sinal de Vida"

Wesley Safadão lançou o vídeoclipe de “Sinal de Vida”, que integra o novo projeto Safadão Amplificado versão Deluxe, lançado nas plataformas digitais no último dia 10 de dezembro.

Ao lado de “Confidencial”, “Ele é Ele, Eu Sou Eu”, “Nem Por Um Milhão”, “Bumbum no Chão”, “Eu Também Sei Machucar”, “Nosso Jeito de Amar”, “Amizade Virou Caso”, “Vai na Paz”, "Que Seja Você" e “Love Misturado”, a faixa completa o último lançamento de 2020 do cantor.

Entre um compromisso e outro, Wesley mostra todo seu talento no Tik Tok, onde tem feito diversos vídeos e desafios aos seus seguidores e, ainda com fôlego que surpreende a todos ao seu redor, Safadão encontrou um tempinho para gravar um reality com compositores do Brasil para um novo projeto e participou do DVD dos Barões da Pisadinha, que aconteceu essa semana.

“Mesmo também sendo afetado por esse ano um tanto quanto conturbado e incerto, consegui ao lado da minha equipe conquistar novos espaços e construir novos projetos, que graças a Deus estão todos dando muito certo.”

Wesley Safadão é um dos nomes de peso da cultura musical brasileira, especialmente representando a região do Nordeste, rica em musicalidade e talentos. Na internet ele acumula mais de 6 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos em seu canal oficial do YouTube, além de ser o interprete de “Camarote”, a música mais executada dos últimos cinco anos, segundo o ECAD.