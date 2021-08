ViradaSP Online 2021 tem show inédito em homenagem a Raul Seixas

Música, artes cênicas e cultura urbana estão na agenda da #ViradaSP Online 2021. A transmissão ocorre neste sábado, 21, durante 12 horas seguidas, gratuitamente, pela plataforma #CulturaEmCasa e pelo aplicativo. Um dos destaques dessa edição é o show inédito em homenagem a Raul Seixas, que hoje completa 32 anos de morte.

A apresentação vai reviver o antológico álbum Sociedade da Grã-Ordem Kavernista, de 1971, de Raul Seixas, Miriam Batucada e Sérgio Sampaio e Edy Star, último Kavernista, que estará no show ao lado dos músicos Sebastião Reis, Felipe Cordeiro e Tatá Martinelli.

Sociedade da Grã-Ordem Kavernista tem uma importância singular na carreira de Raulzito. O álbum tem 12 faixas e traz músicas como “Êta Vida”, “Sessão Das Dez”, “Eu Vou Botar Pra Ferver” e “Eu Acho Graça” e foi recolhido dois meses após o seu lançamento pela censura da época. Atualmente, tornou-se objeto de interesse cult e de colecionadores.

O músico paraense Felipe Cordeiro explica que o show não será uma releitura do disco. “A gente mudou muito pouco, então é mais próximo de uma homenagem fiel ao original”, explica ele, ressaltando que cada músico irá interpretar quatro músicas do álbum.

Para Cordeiro, um dos destaques desse trabalho é a música “Dr. Paxeco”, letra de Raul Seixas. “Gosto do tom satírico com que critica o ‘homem comum’, esse que dorme, acorda e vive no modo automático, respeitando, sem questionar o sistema”, diz. Já na obra completa do músico, o destaque vai para “Mosca na Sopa”. “É muito marcante para mim”, justifica.

O contato do músico com a obra de Raul vem de longe. “Escuto muito desde criança, nunca parei. Acho ele um artista genial. Estou realizando um desejo, porque estou cantando as músicas que ele gravou no disco ‘Sessão das Dez’", afirma.

O convite integrar o show partiu de Edy Star. “Fiquei muito honrado. É uma alegria estar do palco do Teatro Sérgio Cardoso para todo Brasil. Voltar aos palcos é uma cura e uma necessidade existencial, dá para começar a sentir o gostinho da volta real”, destacou.

O músico Sebastião Reis, filho do também músico Nado Reis, é outro integrante do show em homenagem a Raulzito. Para ele, a apresentação será bem fiel em muitos aspectos ao álbum.

“Principalmente com relação ao conceito do disco, mas também traz uma releitura porque são artistas novos cantando. Assim como eu, o Felipe vem trazendo sua interpretação do disco, então ele sim é fiel ao álbum, mas ao mesmo tempo traz uma coisa nova, outros artistas ao lado do Edy Star, como a Tatá também”, avalia ele, que destaca “Todo Mundo Está Feliz” do álbum e “Tente outra vez” do repertório geral do músico. “É uma música que desde pequeno sempre me pegou pela letra e pelo arranjo principalmente”, diz.

A identificação de Sebastião com a obra de Raul ocorreu assim que ele entrou em contato com a discografia dele. “Eu comecei a comprar, ter minha própria coleção de discos dele, que tem influência sobre o meu trabalho sim. É um cara muito importante para o rock brasileiro”, acrescenta.

O convite para participar do show ocorreu meio por um acaso. “Estava tocando com meu pai na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa e a Jana produtora me viu tocando e cantando. Acho que ela me achou parecido com o Sérgio Sampaio e fez o convite. Fiquei honrado principalmente por ser um disco emblemático”, destaca.

Os vocais do show terão ainda a participação de Tatá Martinelli. Ela afirma ser fã incondicional do Raul e destaca em sua obra a música “A maçã”. “Ela me deu muita sorte. É uma música que eu cantei na Virada Cultural de 2009, por isso tenho uma relação emocional com essa música muito grande, mas sou fã da obra toda de Raul Seixas”, ressalta.

A relação de Tatá com Raul é definida por ela como profunda. “Ele foi um artista muito polêmico e muito verdadeiro, único, daquelas pessoas que só existe uma e não tem ninguém parecido. Ia muito aos shows dele na minha adolescência senti demais a sua morte, mas cultuo toda obra dele”, avalia.

Na agenda da #ViradaSP Online 2021, também estão shows da cantora Zélia Duncan e do Ira! com apresentações realizadas no Teatro Sérgio Cardoso, especialmente produzidas para a ocasião. Outro destaque desta edição é o quadro especial Rolando Prosa, capitaneado por Rolando Boldrin. Tudo comandado pelos apresentadores Ellen Oléria e Luiz Ramalho.

Agende-se:

#ViradaSP Online 2021

Data: 21 de agosto

Acompanhe pela plataforma https://www.culturaemcasa.com.br; redes sociais: https://www.facebook.com/culturaemcasasp/

https://www.instragram.com/culturaemcasasp/

https://twitter.com/culturaemcasasp