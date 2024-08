VÍDEO: Tom Ferreira regrava hit paraense “Lamazon”

De Parauapebas, o cantor paraense Tom Ferreira regravou a música “Lamazon”, um hit originalmente cantado por Francy Ribeiro, da Banda Lamazon, e Edilson Moreno. A nova versão do artista está fazendo sucesso na web.

ASSISTA:

A música faz parte do seu maior projeto, “Brega Pop Parte 1”, em que ele homenageia a cultura do Pará com ritmos que marcaram sua trajetória musical e pessoal. “Escolhi essa música por representar um pouco de toda a riqueza e cultura do Norte”, disse o artista, que começou sua carreira aos 19 anos.

A regravação de Tom foi aprovada por Francy Ribeiro, a cantora original da música. “Que tudo! Ficou lindo”, comentou a artista. Atualmente, Tom Ferreira é vocalista da banda Pai D’égua e é uma das promessas da música paraense. A música “Lamazon” está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe pode ser assistido no canal do cantor no YouTube.