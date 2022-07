Verão em Barcarena e Salinas tem atrações nacionais

Hoje, 22, a banda Babado Novo abre o verão de Barcarena, no nordeste paraense, na Praia do Caripi. A banda Mizerê também será atração.

Comandando por Mari Antunes, o grupo une a alegria e swing do axé. Há cerca de um mês, eles estiveram em Salinas para um evento privado, e agora voltam ao Pará para um show aberto ao público.

“É sempre muito bom e gratificante esse retorno ao Pará, desde que eu entrei no Babado Novo. Já entrou no calendário do grupo nesse período, esse mês, fazer shows nas praias, nesses festivais de verão que tem pela região, e feedback é maravilhoso, porque sempre estamos voltando, e somos muito bem recebidos”, avaliou a vocalista.

Mari Antunes chegou ao grupo em 2012, e conquistou fãs por todo o Brasil. São 10 anos comandando o grupo que consegue se manter no cenário musical do país por tanto tempo. “O segredo maior é se propor a fazer um trabalho com muito amor e dedicação. Toda vez que fazemos um repertório pensamos na resposta do público, como vai ser aceito. Então é feito com muito carinho, minucioso e específico para cada tipo de evento. A gente faz tudo com bastante dedicação e entrega. Isso é o resultado de estar há tanto tempo no mercado”, analisou Mari.

Babado Novo lançou há um mês “Tu Gosta Do Meu Toma Toma”, uma parceria de Mari com Gabi Martins e Mc Danny. “A música já alcançou mais de um milhão de visualizações, mas ainda tem muita coisa para acontecer, tem a distribuição do DVD através dos EPs e já já tem outra música nova”, antecipou a cantora.

Pixote

Quem vai estar por Barcarena é o grupo Pixote. Com uma agenda com dois shows este final de semana no Pará, os pagodeiros vão fazer apresentação em Mosqueiro, distrito de Belém, no sábado (23), e domingo (24), o show será na Praia do Caripi.

O som da banda é inconfundível no mercado nacional, aliado a voz marcante de Dodó, tornam o Pixote referência quando se fala em pagode, o grupo comemora ano que vem 30 anos de história.

O Pixote lançou recente a terceira parte do projeto “Pixote House Music”, que está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm. Com a “Encontro de Erros”, “Hey, Solte o Celular”, “Já Era” e “Engano”, esse trabalho faz parte do DVD foi gravado em outubro do ano passado, no Guarujá, litoral Sul de São Paulo.

“Este é um trabalho muito importante para nós e estamos mais do que contentes por trazer mais essas músicas incríveis”, conta a Dodô, vocalista do grupo.

Agende-se

- Verão de Barcarena

Local: Praia do Caripi, em Barcarena

Babado Novo e Mizerê

Data: hoje, 22

Pixote

Data: sábado, 23

Baladeros e Cabaré do Brega

- Pixote em Mosqueiro

Data: domingo, 24

Local: El Raton Orla - tv. Siqueira Mendes, 23 – Vila – próximo ao trapiche - Mosqueiro