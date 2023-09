U2 lança novo single 'Atomic City' em show surpresa em Las Vegas

O U2 divulgou uma nova música “Atomic City” durante uma gravação surpresa no último sábado (16) na Freemont Street de Sin City, no centro de Las Vegas, nos Estados Unidos. A música foi inspirada em Las Vegas. Bono Vox e os parceiros do U2 tocaram a faixa algumas vezes para gravação do videoclipe do suposto single, que deve ser lançado no final do mês de setembro.

[Instagram=CxSxtLfuAGr]

“Cidade Atômica” leva o título do apelido de Las Vegas durante os dias dos testes da bomba nuclear na década de 1950. Antes de tocá-la, Bono descreveu a faixa como um “rock n' roll 45 [single rpm] na tradição do pós-punk do final dos anos setenta, como os sons de Blondie, The Clash”. A informação foi divulgada pelo portal Rolling Stone.

A filmagem desse vídeo contou com a presença do baterista Larry Mullen Jr., que não participará da nova série de shows da banda por ainda estar sob recuperação médica de uma cirurgia nas costas. Para próximos shows, o U2 contará com o auxílio do holandês Bram van den Berg, baterista do Krezip.

“Nós quatro gravamos a música. Mas, infelizmente, Larry Mullen Jr. não estará conosco na Sphere. Ele não obedece às ordens médicas. Nem muitos de nós. E ele está aqui esta noite… Aplausos para Larry Mullen Jr.!”, disse Bono ao público, conforme relatou o Las Vegas Review-Journal.