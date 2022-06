Vocalista do U2, Bono Vox, revela ter descoberto irmão

Bono Vox, conhecido por comandar os vocais da banda U2 fez uma grande revelação para os fãs durante uma entrevista de rádio nos Estados Unidos. O cantor afirmou que após décadas, descobriu que tem um irmão, fruto de um relacionamento de seu pai com outra mulher. "Tenho outro irmão, que amo e adoro, que não sabia que tinha", disse ele à BBC Radio 4.

O cantor de 62 anos contou que descobriu sobre seu irmão em 2000 e disse que está "em paz" com isso. Bono afirmou que sua mãe Iris, que morreu em 1974, não sabia que seu marido havia tido um filho com outra mulher. "Eu sabia que meu pai tinha uma amizade profunda com essa mulher linda, que faz parte da família, e eles tiveram um filho. Tudo isso foi mantido em segredo."