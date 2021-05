Thalia estreia novo álbum 'desAMORfosis'

Thalia lançou nas plataformas de streaming o novo álbum "desAMORfosis", no qual a cantora anuncia que revela os seus "sentimentos mais profundos". O nome do projeto é uma combinação de três palavras que descrevem os principais estágios do romance: "desamor", "amor" e "metamorfose", cuja fusão, segundo a artista, carrega o significado do amor.

Ouça aqui.

O álbum traz 14 músicas que se interligam para contar uma história, que detalha a transformação e o crescimento do romance por meio dos sentimentos representados nas composições e ritmos de cada música.

Thalia trabalhou na produção do álbum junto a Tainy, Edgar Barrera, Maffio e Trooko. O álbum é composto por diferentes gêneros, desde as melodias cativantes das baladas pop aos ritmos dançantes do reggaeton e da música eletrônica. A artista também colaborou com a Banda MS de Sergio Lizárraga, Farina, Jhay Cortez, Mau y Ricky, Myke Towers e Sofia Reyes.

O single “Tick Tock”, com Farina e Sofia Reyes, estreou no “Top Global Music Videos” do YouTube chegando ao Top 20 da parada “Latin Pop Airplay” da Billboard. E "Ya Tu Me Conoces", com Mau y Ricky, alcançou as paradas "Latin Digital Song Sales" e "Latin Pop Airplay" da Billboard.