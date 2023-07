Terceiro final de semana tem atração inédita no palco da Rádio Liberal

O palco da Rádio Liberal neste final de semana, entrega muito forró, tecnobrega, pagode, dentre outros. A mistura de ritmos começa hoje (21), com a força da mulher paraense. Jamilly Araújo e Viviane Batidão são as primeiras a se apresentarem, cada uma, levando o seu show solo para o público.

O grupo Nosso Tom encerra a primeira noite de evento. As apresentações iniciam às 20h.

Para o sábado (22), o palco da Rádio Liberal terá shows da banda Pegada do Axé, Arthur Espíndola e Willian Cezar e Christiano.

Jamilly Araújo irá debutar no palco da Liberal. Com apenas quatro anos de carreira, ela já tem levado muito forró para os quatro cantos do Pará. “Comecei a cantar ainda quando criança na escola, nos saraus que tinham, porém cantar mesmo, profissionalmente, foi durante a pandemia com as lives”, relembram.

“Estarei pela primeira vez em Salinas, estou muito feliz e empolgada em poder levar meu trabalho para esse povo maravilhoso”, acrescenta.

No repertório de Jamilly Araújo não vai faltar o bom forró, unindo os clássicos e atuais, além de fazer uma mistura com o piseiro, que é o som mais tocado atualmente. “Sou forrozeira de sangue (risos), e quero levar meu forró para esse povo dançar até se acabar”, disse.

A cantora avida que não gosta de ver ninguém parado, por isso preparou uma seleção de músicas que prometem levantar o público das suas cadeiras “Espero agradar a galera com meu trabalho e minha música, vou cantar muito frevo, um forrozinho romântico, que eu sempre gosto de mesclar com axé e muito piseiro. Teremos no repertório as músicas: ‘Pra vaquejada eu vou’, ‘Hoje tem pressão’, ‘Meu vaqueiro meu pião’, ‘Reis das vaquejada’, ‘Me usa’, entre outras. Vou levar para o meu show exatamente o que a galera gosta de escutar, para que a gente possa cantar e dançar juntos”, pontua.

“É um grande prazer poder estar no palco da Rádio Liberal pela primeira vez, pois para nós artistas, é uma grande oportunidade de visibilidade para que o público possa conhecer nosso trabalho”, acrescenta.

Arthur Espíndola, atração de sábado (22), dispensa apresentações. O cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, tem décadas de carreira musical e também de parceria com o Grupo Liberal. Ele mostrará um repertório cheio de clássicos do samba e também as suas músicas autorais.

A parceria entre Rádio Liberal e o artista é antiga, desde quando ele era músico instrumentista e fazia parte de um grupo de pagode. Na ocasião, ele se apresentava no palco da rádio e tinha música do grupo tocada no veículo. “Quando me tornei cantor, desde a minha primeira música gravada, que sempre tocou na Rádio Liberal, passei a me apresentar também. A última, ‘Essa é pra você’ tocou muito na Rádio Liberal, foi um grande estouro. Sou muito grato e feliz com essa parceria. Em 2018, cantei no palco da Rádio Liberal também no Maçarico e foi maravilhoso, um clima super alto astral”, relembra.

As lembranças de Arthur Espíndola e suas apresentações no verão do Grupo Liberal, trazem memórias afetivas, mas também a oportunidade de estar com um público diversificado: “Acho que talvez seja o espaço mais democrático, o palco da Rádio Liberal, no Maçarico. O local tem esse espírito de agregar vários tipos de público, desde criança até adultos, isso é muito bom, porque é especial a gente poder tocar para crianças até idosos, de todas as classes sociais. É um palco aberto para ir curtir quem quiser, de todas as idades, poderes aquisitivos, é muito interessante ver que é um espaço tão importante para a cidade. Lembro quando eu era criança e frequentava o Maçarico, agora poder tocar para um público tão abrangente, é praticamente um festival o palco de verão da Rádio Liberal, porque envolve vários tipos de música e vários artistas com estilos totalmente diferentes. Acho que é um grande festival de Salinas no palco da Rádio Liberal”.

Como um artista eclético da música, Arthur Espíndola tem no repertório muito samba e pagode, que são as suas raízes musicais, mas como um bom paraense, ele não deixa de fora dos seus shows, as canções da sua terra. “Vou levar para essa apresentação minhas músicas autorais, que tocam na Rádio Liberal e grandes sucessos do samba brasileiro e do pagode, para todo mundo cantar junto com a gente. Vamos fazer um show bem pra cima, bem animado, um show para o público interagir, com músicas que vão envolver. Sempre faço um bloco de carimbó e um de brega, tocados em ritmo de samba e todo mundo gosta assim. É bem bacana”, antecipa.

Com a agenda cheia de shows, até 2024, Arthur Espíndola já se organiza para colocar em prática nossos projetos que serão conhecidos pelo público no ano que vem. “Agora estou finalizando a escolha de repertório para o trabalho novo que a gente vai fazer, que será um audiovisual. A gente vai passar o segundo semestre todo produzindo esse projeto, que deve ser lançado no início do ano. É um audiovisual só com inéditas, todas músicas minhas. Estou terminando de produzir o ‘Amazônia Samba’, que vai ao ar também no início do ano que vem no primeiro semestre, que é o meu programa na TV Brasil. Vou passar agora dois meses entre Rio de Janeiro e São Paulo finalizando as gravações”, finaliza.