Teatro do Sesi lança 'Sala de Ensaio', projeto para valorizar artistas paraenses

Com o intuito de valorizar ainda mais a cultura paraense, o Teatro do Sesi lança hoje um novo projeto. O “Sala de Ensaio” será uma atração exclusiva do canal do youtube do Teatro e promete ser um palco sempre aberto a receber novos talentos. O programa, que já vem sendo planejado há seis meses, será gravado dentro do teatro.

Em uma mistura de música, arte e novos conhecimentos, o “Sala de Ensaio” se mostra como um laboratório sempre disposto a novas experiências. O intuito é abrir as portas para artistas de diversos gêneros e estilos musicais para mostrar não só seus trabalhos, como também contar suas histórias. Sejam elas de grandes vitórias ou os percalços do caminho.

A coordenadora do Teatro do SESI Ana Cláudia Moraes explica como nasceu o projeto, “esse projeto surgiu com dois grandes objetivos, divulgar artistas locais que estão com seus trabalhos consolidados e precisam de um reforço, ou seja, buscar uma valorização desse artista. Além de poder mostrar mais um espaço que o teatro tem de disponibilização para esses artistas. O espaço tem uma acústica maravilhosa, iluminação cênica, ou seja, está pronto para receber diversos talentos”.

Ana Cláudia garante ainda que o projeto veio para ficar. “Não queremos que seja passageiro, o Sala de Ensaio veio para ficar e se consolidar ainda mais com o tempo. Fica um pouco complicado planejar as coisas a longo prazo devido a pandemia mas a certeza que temos é que ele só tende a crescer ainda mais”, destacou. “É uma sala de ensaio apropriada para receber espetáculos de música, teatro e dança, para um público de até 50 pessoas, e pensamos que seria uma oportunidade de usá-la com mais frequência e colaborar com quem faz a música e a cultura paraense”.

O programa será uma atração constante no canal do teatro, com lançamentos sempre na primeira sexta-feira a cada dois meses. Serão também divulgados conteúdos especiais como vídeos, galeria de fotos. Presente também no instagram, o público pode acompanhar os bastidores das novas edições sempre pelo perfil @teatrosesipa.

A estreia do programa fica por conta da Banda Casa de Folha. Nos caminhos musicais desde 2010, a banda é composta por por Dany Teixeira (voz), André Butter (violão/guitarra), Jassar Protázio (baixo) e Isma Rodrigues (percuteria). No estilo musical, a Casa de Folha traz uma mistura entre o som regional e as influências do jazz, pop e da música urbana. As letras falam sobre amores, crenças e desilusões. A jornalista Carol Amorim é quem comanda a apresentação do projeto Sala de Ensaio.

Agende-se

“Sala de Ensaio”

Data: 04/06

Local: Canal do Youtube do Teatro do Sesi

Hora: 12h