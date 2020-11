Sorriso Maroto lança 'A.M.A, Antes que o Mundo Acabe'

O "A.M.A, Antes que o Mundo Acabe” é um projeto audiovisual de 21 faixas, sendo 12 músicas inéditas, que foi gravado no dia 16 de fevereiro, na Praia do Francês, em Alagoas, com as participações especiais de Belo, Lauana Prado, Mc WM e Parangolé, com Tony Sales.

O A.M.A se propõe a ser mais do que um é um movimento de música. Ele foi idealizado pelo vocalista do Sorriso Maroto, Bruno Cardoso, com o objetivo de gerar ações que tenham impacto positivo nas vidas das pessoas, o que ganhou mais significado com a pandemia.

O projeto estreou no último dia 30 com o lançamento de quatro faixas do álbum, sendo duas inéditas e duas novas versões de sucessos. Belo colabora na romântica “100 Likes”, composição de Bruno, Raffa Torres e Sergio Jr.

Ouça aqui.

“Não tem um melhor momento pra falar dessa parceria. O projeto A.M.A é isso, é estar perto de tudo e todos que amamos. E nessa música, nós estamos cantando com um grande amigo num encontro raro em nossas carreiras", comemorou Bruno.

“Eu ganhei um grande presente. Muita gente queria ouvir o Bruno e o Belo cantando, até porque a linha melódica que nós fazemos no pagode, é o pagode romântico. É muito bom poder participar do AMA, com esses meninos que eu tenho um carinho, um amor, respeito de anos. Eu acho que o público vai ganhar um grande presente também, porque essa música é sensacional”, declarou Belo.

A outra canção inédita é a faixa-título composta por Bruno e Sergio: “Antes que o mundo acabe lá fora, dê valor e sentido à sua vida. Se o futuro você não controla, vale a pena o que prioriza. Vá à luta por tudo que gosta, feche os olhos, respire e reflita, agradeça e viva o agora, antes que o mundo acabe a minha vida”, diz a canção, que transmite, de forma emocionante, o discurso do projeto.

Ainda, a primeira amostra do DVD traz novas versões dos sucessos “Reprise” e “Pouco a Pouco”, colaboração do Sorriso com Dilsinho.

Em janeiro de 2020, antes mesmo da gravação do DVD, o grupo lançou o primeiro single do projeto, “Sinal Vital”.

“A.M.A, Antes que o Mundo Acabe” tem direção e cenário da UnicFilm, por Fernando Trevisan Catatau.