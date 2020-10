'Sonho da Lay': Novo single de Tuyo com o rapper Luccas Carlos fala de experiência onírica

Partindo das definições do neurocientista Sidarta Ribeiro, que diz que "sonhos são verdadeiro oráculo probabilístico", e ainda pensa o sonho como simulações de futuros possíveis, o novo single de "Tuyo" carrega o título "Sonho da Lay".

Com a participação do rapper Luccas Carlos, a faixa - segundo single revelado do próximo disco da banda - chega nesta terça-feira (27) aos aplicativos de streaming, e ainda ganha um videoclipe. Assista:

“Sonho da Lay” surgiu a partir de um sonho de Lay Soares, que forma a Tuyo ao lado de Lio Soares e Machado. Além desse fato mais palpável, a música se alinha com as ideias de Sidarta Ribeiro pelo momento que o grupo vive: gestando um novo álbum e detectando quais são as probabilidades e contornos - individuais e coletivos - do grupo, que para os seus integrantes, é como sonhar acordado.

"A sensação foi de desfrutar de uma brisa tendo consciência de que eu estava sonhando", recorda-se Lay. "Um presente do meu subconsciente envolvendo escuridão, luz, água e segurança", comenta.

Antes de "Sonho da Lay", a banda já havia apresentado "Sem Mentir", o primeiro single do seu próximo disco, ainda sem data de lançamento confirmada.