Shows internacionais marcaram a vida de fãs paraenses

Os shows e grandes festivais voltaram com tudo em 2022, e para 2023, o calendário está cheio de atrações internacionais no Brasil, e as atrações serão para os mais variados fãs. Teremos por aqui: David Guetta, Backstreet Boys, Imagine Dragons, Big Time Rush, Paramore, Coldplay, The Weeknd, Billie Eilish, Blink-182, Drake, Lil Nas X e Rosalía.

Wenderson Mac Dovel viveu a frustração do show adiado de Coldplay, mas em paralelo a isso, hoje ele vive a ansiedade da espera para encontrar seus ídolos. Em outubro de 2022, a banda cancelou apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro, mas os shows foram adiados para este ano.

“Estava tudo pronto, hospedagens resolvidas, ingressos pagos, mala arrumada, e todo dia chorava um pouquinho de felicidade por ter conseguido. Aí uma semana antes eu estava indo para o trabalho, a rádio do carro tocava ‘Fix You’, aquela parte que diz: ‘luzes guiarão você até casa’, abri o Twitter e vi o post direcionado aos fãs brasileiros. Por alguns segundos fiquei sem reação, só conseguia pensar que poderia ser grave a infecção do Chris e que se fosse os shows seriam cancelados e não adiados. Assim como todo fã fiquei muito triste e segui com a esperança e medo ao mesmo tempo”, relembra o fã.

Ele tem uma história muito pessoal e sentimental com a banda, construída em uma década, e toda a sua caminhada como fã o levou para grandes conexões com outras pessoas e sucessos pessoais, mas uma trajetória difícil, a força estava nas músicas do Coldplay.

Wenderson Mac Dovel vai assistir três shows do Coldplay em 2023. (Arquivo Pessoal)

Agora ele se prepara a ponte aérea Belém, Rio de Janeiro e São Paulo para encontrar a banda nos dias 10, 17 e 26 de março.

“Com o cancelamento começou a correria pra remarcar voo, cancelar hospedagem, pedir reembolso do ônibus de SP ao Rio. Preciso falar a importância de uma Fã Base unida e os coldplayers são gigantes, em especial os queridos da @coldplaybrasil e @forumcoldplay, nossa eles fizeram barulho com todas as companhias aéreas e sites de viagem, foram protagonistas em pressionar os reembolsos e remarcações. Com o auxílio deles consegui remarcar um voo e receber o reembolso integral de outro”, explicou.

OUTRO LADO

A fã aproveitou dois shows da Avril Lavigne. (Arquivo Pessoal)

Raisa de Araújo é o outro lado da história, em 2022 ela conseguiu assistir não só um, mas dois shows da sua artista preferida: Avril Lavigne. “Havia planejado ir pro Rock in Rio em dois dias de show, sexta que teria o show da Avril Lavigne e domingo, o da Dua Lipa. Mas nessa semana acabei indo para todos os quatro dias de festival, incluindo o show do Coldplay, um dos melhores que fui nesse ano. Então, por coincidência do destino, fui para São Paulo, na semana do show, já que as passagens direto para o Rio estavam muito caras, e acabei indo para o show da Avril também lá. Mesmo com os ingressos esgotados, encontrei um anjo no Instagram que me vendeu a pista premium, pelo mesmo valor que ela comprou e tudo deu certo, era para ser”, relembra a fã.

Nas suas redes sociais, Raissa compartilhava esses momentos de euforia vividos na presença do seu ídolo, resultado de uma programação de meses, com ingressos comprados antes da pandemia.