Show 'Siga Brasil' exalta música brasileira de várias gerações

O Teatro Margarida Schivasappa recebe, nesta quarta-feira, 8, o show "Siga Brasil", às 20 horas. Várias canções da música brasileira vão ser relembradas na apresentação, que vai passar por diversas gerações.

No total, serão mais de 20 artistas do Centro de Formação de Cantores Siga Canto interpretando os hits que marcaram épocas. A intenção é despertar no público o sentimento de pertencimento às pluralidades sonoras que o país carrega. Sonoridades baseadas desde matrizes africanas, passando pela influência musical pop americana até a singularidade da bossa nova, funk e sertanejo.

“Participar de mais um show do ‘Siga Canto’ me traz a mesma sensação de frio na barriga e nervosismo que sentia ainda em 2019, ano que entrei nessa escola. Encarar um palco e uma plateia grande, como a do Teatro Margarida Schivasappa é desafiador. Desde 2019, estou cercado de cantores profissionais e amadores que encaram os palcos como poucos artistas e estar em um show em homenagem à música brasileira dá um sabor a mais. Somos feitos de música, de ritmos, e cantar isso é sensacional”, afirmou Everton Santos.

O artista vai interpretar “Como nossos pais”, composição do Belchior e imortalizada na voz de Elis Regina. “Essa música foi escrita em um período conturbado (Ditadura Militar) e mostra um conflito de gerações. Mas a principal coisa que essa canção me ensina, é que, independente de criticarmos o comportamento dos mais velhos, nós vamos ser alvo dos mais jovens no futuro. Então, é viver, amar, sonhar, sem medo de críticas. Apenas viver o que se tem para viver”, explicou Everton.

"O Brasil é muito plural em todos os sentidos. São regiões com culturas carregadas de histórias. Essas regiões trazem sonoridades musicais únicas, mas que ao mesmo tempo se conectam e, quando reunidas, revelam o poder da música brasileira. É isso que queremos exaltar no show", disse a vocal coach e idealizadora da Siga Canto, Renata Del Pinho.

Entre os cantores homenageados o público vai conferir canções de Elis Regina, Tim Maia, Glória Groove, Cazuza, Duda Beat, Araketu, Calypso, Fafá de Belém, Pitty, Anitta, Vinicius de Moraes, Marisa Monte, entre outros renomes da música brasileira.

A Siga Canto nasceu em 2017. Inicialmente o centro de formação era intitulado de “Curso de canto popular com Renata Del Pinho”. Atualmente, além da aprendizagem sobre técnicas vocais, o espaço proporciona ao aluno acompanhamento fonoaudiológico e imersão nas técnicas de expressão corporal no palco.

Ao longo desses quatro anos, muitos artistas, que já despontam no cenário musical de Belém, passaram pelas salas de aula do curso. Entre eles estão cantores, como: Anna Suav, MC WR, Júlia Passos, Thaís Badu, Gláfira, Joyce Cursino, Ana Lemos, Gustavo Mendes, Mell Pinheiro e Olavo Mendes.

Agende-se:

Evento: Show Siga Brasil

Data: 8 de dezembro

Horário: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa (Av. Gentil Bittencourt, n°650

Ingressos: Preço promocional de meia-entrada (R$ 25). Os ingressos podem ser adquiridos no instagram “@sigacanto”, no site “Sympla” e pelo telefone (91) 98893-7612