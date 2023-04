Show em tributo a Rainha da Saudade, Cleide Moraes, acontece hoje

Hoje (20), véspera de feriado, a cantora Brenda Moraes, vai realizar um tributo especial à Rainha da Saudade, Cleide Moraes. A filha da artista se une a Joelson Pantoja para fazer esse evento no Dom Gastro Bar, a partir das 21h.

“Esse show já vem sendo pensado há algum tempo, é onde eu canto os sucessos gravados pela minha mãe dos vários CDs e do DVD. É um show muito romântico e dançante. Vou cantar de tudo um pouco, desde o bolero, brega saudade, brega marcante, merengue, forró, xote, carimbó, entre outros”, disse Brenda.

Cleide Moraes brilhou na música desde os anos 1980, sua carreira encerrou em julho de 2020, com o seu falecimento, mas a sua filha Brenda iniciou a trajetória como cantora eternizando o legado da mãe.

VEJA MAIS

“Em todos os shows que eu faço pela cidade as pessoas sempre pedem alguma música que minha mãe cantava, que marcou no coração, por isso pensei em selecionar algumas músicas que marcaram na vida dessas pessoas e colocar no meu show Sempre recordando com amor e carinho a memória da minha mãe fonte inspiradora da minha carreira como cantora”, pontua a cantora.

“O coração sempre vem na boca quando penso em fazer essas homenagens para a minha mãe. Nesse show quero tudo bem lindo porque tudo é feito pra ela, que sempre será a minha rainha. De certa forma, acredito que essa é a forma de eternizar, como diz a música: ‘… é por você, que canto…’”, acrescenta.

Joelson Pantoja recebeu o título de ‘Príncipe da Saudade’, por Cleide Moraes, ele também é responsável por divulgar o legado da cantora por onde passa. Ele irá abrir a noite com seu show.

"Vai ser um momento mágico, é uma honra pra mim poder dividir palco com a filha da Cleide Moraes, a Brenda, que possui traços muito marcantes de sua mãe, e cantar as músicas dela vai ser como senti-la nos palcos, muita emoção com certeza", ressalta o cantor Joelson Pantoja.

O público pedia bastante por um evento que tivesse as duas apresentações juntas. “Esse encontro já vinha sendo pedido pelo público que frequenta o baile da saudade, pois, o ‘Príncipe da Saudade’ vinha se destacando brilhantemente nas noites de Belém e sempre cantava com minha mãe nas várias parcerias que fizeram nos shows pela cidade”, disse Brenda.

Para a cantora o mais difícil em todo o processo de produção desse evento foi a escolha do repertório, que contempla prioritariamente músicas cantadas por Cleide.

“Foi bem difícil escolher, são muitas músicas que somadas dá uns três dias de músicas sem repetir nenhuma (risos). São músicas que as pessoas mais me pedem para cantar nos meus shows. Não vai faltar: ‘Mulher nova bonita e carinhosa’, ‘Resposta ao tempo’, ‘Amaremos’, ‘Entre o Céu e o Mar’, ‘Sorte’, entre outras”, finaliza Brenda Moraes.

Agende-se

Tributo à saudosa Rainha da Saudade, Cleide Moraes

Atrações:Brenda Moraes e Joelson Pantoja

Data: hoje, 20

Hora 21h

Local: Dom Gastro Bar - Tv. Três de Maio - São Brás, Belém