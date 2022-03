Show da Banda Up7 apresenta parte do álbum 'Universo'

A banda de pop rock paraense Up7 apresenta a primeira parte do álbum de estreia, “Universo”, em show neste sábado, 19, no Núcleo de Conexões “Ná Figueredo”, a partir das 19h. No palco, Henk Soares (vocal), Yan Elmescany (contrabaixo), Jimmy (guitarra) e Rafael Guimarães (bateria) trazem as seis faixas da primeira etapa do projeto, intitulada “Reverso”. A segunda parte de “Universo”, será “Multiverso”, com previsão de lançamento para maio deste ano. O show terá as participações das bandas Lohtus K e Superself; de Alexandre Fagundes, vocalista da banda Tio Chico S/A; e do cantor e compositor André Cabeça.

A banda formada em 2016, que tem bandas de rock nacionais e internacionais como referência, lança o primeiro álbum de músicas autorais. Anteriormente, o grupo produziu um EP que levou o nome da Up7.

“Nosso estilo tem tocado demais no coração das pessoas, muita gente se identifica com as nossas músicas e com as nossas letras, estilo, presença de palco, é tudo muito intenso quando estamos tocando, e no show dessa semana vai ser o mesmo sentimento, muito bom”, convida Henk.

A primeira parte de “Universo” traz as faixas com letras feitas pelo próprio vocalista, que assina como WCosta, e arranjos dos integrantes da banda. São músicas marcadas por abordagens psicológicas.

A balada romântica “Quem foi você?” fala sobre fim de relacionamento, a surpresa com a partida da pessoa amada e a despedida que deixa coisas por dizer. Os rocks melódicos de “Lágrimas” e “Tsunami” falam a dificuldade de lidar com as emoções dos outros, sobre expectativas e frustrações nessas relações. O hard rock “Plástica” crítica o padrão estético com destaque para a guitarra pesada de Jimmy, que ficou super dançante. E as marcantes “Pesadelo” e “Termino a noite só”, trazem letras mais agressivas que se reportam ao estilo do rock anos 90.

Duas dessas faixas já chegaram às plataformas de streaming, enquanto as demais serão disponibilizadas ao longo da semana. A Up7 ainda planeja lançar videoclipes das faixas “Quem foi você?” e “Termino a noite só”.

Já a segunda etapa do projeto, “Multiverso”, vai trazer composições de André Cabeça e André Galvão. “Teremos várias parcerias (na segunda parte). A gente tá alinhando com os outros artistas, como André Cabeça e o Le Fagundes, vocalista da Tio Chico S/A", antecipa Henk.

Sobre o show deste sábado, o baterista Rafael promete uma noite “recheada de música de qualidade, novidade, gente boa e energia lá no alto”. Para assistir ao show, será necessário apresentar a carteira de vacinação.

“Reverso” foi produzido pelo MG estúdio e Produção Musical em parceria com a Hate Records e a mixagem e masterização foram de Caio César. A banda contou com o Marcus Santos nos teclados.