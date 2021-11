Show celebra 20 anos do álbum 'Rebirth', do Angra, em Belém

Os apaixonados pelo rock metal têm um encontro marcado neste sábado, 27, com o show que vai celebrar os 20 anos do álbum "Rebirth", do Angra, no Studio Pub, a partir da meia-noite. O cantor paraense Yuri Martins se apresenta ao lado do tecladista Fábio Laguna, ex-integrante da banda de powermetal.

Yuri e Laguna tocarão as faixas de Rebirth e também outros sucessos do grupo, como “Carry On” e “Spread Your Fire”.

"As memórias das minhas passagens por Belém nas últimas duas décadas são as melhores possíveis. É um povo extremamente acolhedor e hospitaleiro, além da energia fantástica da plateia durante os shows”, comenta Laguna.

Mate a saudade do Rebirth aqui, aqui ou aqui.

A abertura do show será realizada pelas bandas Deftones Cover e Dj Júnior Soares.

Ingressos antecipado a R$ 30 à venda no local do show e no Sympla.