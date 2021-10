Show Beneficente reúne talentos musicais no palco do Margarida Schivasappa

O talento do compositor Jarlinho Silva, que tem músicas gravadas por nomes como Marco Monteiro, Arthur Espíndola e Cris Matos e da intérprete paraense, conhecida nas rodas e casas de samba de Belém, Mariza Black vão se encontrar na noite deste sábado (30), no Teatro Margarida Schivasappa.

Na ocasião, a cantora vai interpretar uma canção de Jarlinho e Paulo Moura durante o show beneficente “Um samba para Maurinho”, às 19h30, que contará ainda com a participação dos músicos Pedrão da Canção, Pedro Frade, Trio Lobita, João Lopes, Jr. Bambo, Luizinho Moura, Rally Do Samba, Yuri Guedelha, Cristina Matos, Pedrinho Cavalléro, Malu Guedelha e Bilão da Canção.

A apresentação tem o objetivo de arrecadar fundos para custear o tratamento de Pedro, filho de Mauro Ricardo, musicista, mais conhecido como "Maurinho 7 cordas", um dos Instrutores do projeto Choro do Pará. “O Maurinho é um grande amigo que a música nos deu”, ressalta Mariza Black. “Irei participar com a música 'Sou da raça', dos compositores Paulo Moura e Jarlinho”, destaca.

Paralelamente ao show, Mariza e o compositor Jarlinho desenvolvem seus trabalhos solos. Ela lançou na última sexta-feira (29) sua mais nova música “Preciso voltar a ser eu”, que traz a marca registrada da intérprete: a voz inconfundível e um talento musical único. “É um lindo samba, fruto de uma parceria maravilhosa, do compositor santareno Adriano Dutra e Márcio Alexandre, que desde ontem (29), já está disponível em todas as plataformas digitais”, comentou.

A música, segundo a cantora, fala de amor, de reconciliação e veio para envolver os corações apaixonados. “Apesar da pouca experiência com o mundo digital tenho um retorno muito legal, estamos engatinhando nesse processo. Mas o público é maravilhoso e com essa ferramenta vem aumentando a cada dia”, comemora.

Enquanto isso, Jarlinho Silva lança seu primeiro EP com canções autorais. Ele conta que começou a escrever suas primeiras letras de forma inusitada. “Escrevia as letras de música em cima das melodias que me inspiravam. Lembro que a primeira música que me inspirou foi uma música do passado Antes que amanheça, de Adilson Ramos”, conta.

Suas referências, nesse início, foram nomes como Cartolas, João Nogueira, Beth Carvalho, Alcione, Arlindo Cruz. “Todos os grandes nomes do samba me inspiraram. Eu ia escrevendo e mandava minhas composições para os amigos do samba, que passaram a compartilhar suas letras comigo. E assim começou o meu sonho de gravar um EP”, explica.

O EP já em fase de divulgação recebeu o nome de “Poesias e Canções” e conta com a participação de intérpretes como: Marco Monteiro, Arthur Espíndola, João Lopes, Nídia Serrão, Cris Matos, Wilmar Travassos, “que sempre me ajudou nesta caminhada”, diz. A produção ficou a cargo de José Maria Vilhena, responsável também pela divulgação do trabalho em mais de 150 plataformas digitais.

Além do EP, Jarlinho pretende lançar em breve o seu primeiro livro de poesias que tem 100 sonetos com temas do cotidiano do poeta. “Compor é algo divino, inspiração de Deus, continuo compondo todos os dias. E quem sabe divulgar o meu trabalho para o Brasil. Sempre tive facilidade para escrever, porém só com 28 anos, após ter passado por um momento difícil na vida, me dediquei ainda mais”, observa.

Agende-se: Show beneficente “Um samba para Maurinho”. Dia 30 (sábado), no teatro Margarida Schivazappa, às 19h30. Serão disponibilizados 300 ingressos. Valor: R$ 30 (inteira) R$15 (meia-entrada). Compra antecipada: Via pix: CNPJ: 39.864.599 0001-47. Legados Produções (apresentar comprovante na bilheteria com o RG), Sympla: https://www.sympla.com.br/um-samba-para-maurinho__1365005 e Nova Loja Promusic, na Avenida João Paulo II, 1934 91-3352-6770 - Marco. Mais informações: Fernanda Rabelo : (91)98450-6109