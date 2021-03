Sertanejo Edson, da dupla com Hudson, é transferido de hospital

O cantor sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi transferido na tarde desta segunda-feira (8), para o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or São Luiz, em São Paulo, onde permanece em tratamento intensivo devido à Covid-19. O cantor está estável e respira sem ajuda de aparelhos. Ele está internado desde quarta-feira (3). A nota foi divulgada pela assessoria de imprensa da dupla.

Edson, de 46 anos, foi internado em um hospital particular em Indaiatuba, interior de São Paulo, por complicações da Covid-19. Inicialmente, o músico apresentou sintomas leves da doença. Devido a piora do quadro, Edson buscou inicialmente os cuidados médicos do Hospital Santa Ignês.