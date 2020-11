Sérgio Britto (Titãs) lança 2 faixas do novo álbum solo

Compositor, cantor e instrumentista Sérgio Britto vem desenvolvendo nos últimos anos um projeto solo em paralelo ao Titãs. É um álbum de música pop com elementos da bossa nova e MPB, que acaba de ter a primeira etapa lançada pelas Midas Music.

Ouça aqui.

Sérgio vai lançar duas canções (um compacto com lado A e lado B), a cada três meses, até completar um total de 12, fechando o álbum.

“Epifania”, o lado A desse primeiro compacto, tem perfil pop. Segundo Britto, a música fala de um momento de descoberta ou insight, que é quando de repente a gente tem um pensamento com poder de transformar as próprias vidas ou ajudar a achar a solução para algo.

Já a faixa “Tradição” tem ingredientes de samba na melodia e na harmonia. Essa canção, foi gravada no ano passado por Elza Soares no álbum “Planeta Fome”.

Ainda, Sérgio Britto disponibiliza um clipe da música “Epifania”, gravado durante a quarentena, em São Paulo.

“Eu tive a ideia de gravar com o que era possível, durante esse período, e parti do princípio de fazer alusão a dois versos que eu acho carregados de significado na música: ‘Não se esconda mais em meio ao lixo que o mar traz’ e ‘Não se esconda mais na sombra que seu muro faz’”, conta Britto.

A primeira parte é gravada na praia e a segunda, em frente a muros. “As pessoas que aparecem no clipe são meus filhos, quem filma sou eu e meu filho José Britto”, completa. A direção ficou por conta do próprio artista em parceria com Edu Burger.

“Epifania” foi produzida por Sérgio Fouad que também toca baixo nessa faixa. A bateria ficou a cargo de Mario Fabre e a guitarra e o violão são tocados por César Bottinha. “Tradição” tem produção de Guilherme Gê, que também escreveu um belíssimo arranjo de madeiras e cordas para a música. Sérgio Britto cantou e tocou piano nas duas gravações.

Carreira solo

Com 38 anos de carreira, Sérgio Britto é autor de sucessos como “Epitáfio”, Homem Primata”, Diversão”, Enquanto Houver Sol”, “Flores”, “Go Back”, “Por Que Eu Sei Que É Amor”, “Miséria” e “Comida”, entre outros.

No mais recente projeto solo, ele gravou com Rita Lee a premiada “Purabossanova”, que foi eleita a melhor música do ano pelo júri da rádio MPB FM, em 2014. São destaques também “Aqui Neste Lugar”, com Negra Li, e “Como Iguais”, com Luiz Melodia.