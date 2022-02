'Sem Filtro', de IZA, ganha remix com participação de Luccas Carlos

O sucesso de IZA, ‘’Sem Filtro’’, que já conta com mais de 12 milhões de visualizações no YouTube, ganhou um remix. Nessa versão, IZA divide os vocais com um dos compositores da faixa, Luccas Carlos.

Ouça o remix aqui.

IZA contou que, desde o início da produção do single, tinha pensado em convidar Luccas para participar da faixa. “Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa música, me apaixonei de cara e eu já sabia que eu queria a voz dele na música, tinha falado isso com ele porque sempre fui muito fã e admiradora do trabalho, estou muito feliz com essa parceria, que seja a primeira de muitas", comemorou a cantora.

Luccas Carlos já teve composições gravadas também por Thiaguinho, Vitão e Rashid.