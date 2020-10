'Se Rasgum' debate o futuro do consumo da música em evento on-line

A música foi o grande refúgio daqueles que não podiam sair de casa por causa da pandemia. Com a quarentena, artistas e festivais viram uma oportunidade única de interagir com o público através das transmissões ao vivo. No fim de março, a onda de lives (termo em inglês pelo qual os shows online ficaram conhecidos) fez subir em 4.900% as buscas por conteúdo ao vivo no Brasil, segundo dados do YouTube.

Mas talvez o fato mais curioso de todo o período é que as vendas de vinil ultrapassam a dos CDs pela primeira vez em 34 anos nos Estados Unidos, de acordo com dados sobre os impactos da crise do novo coronavírus no mercado da música feita pela The Recording Industry Association.

Agora que sabemos que a covid-19 veio para ficar e precisamos nos preparar para conviver com o vírus, qual será o futuro do consumo e da distribuição da música? Essa é uma das questões que serão tratadas durante o debate “Onde dou o play?” que será realizado nesta quinta-feira (29), às 20 horas, dentro da programação do Music In The Tablet (MITT).

Realizado pelo Festival Se Rasgum, a semana de formação voltada para o fomento da economia criativa da região e, agora do Brasil todo, irá ao ar no canal de TV oficial do Festival no YouTube.

Juli Baldi, da Bananas Music, é uma das convidadas da programação (Divulgação)

O bate-papo irá contar com a participação de Leo Bittar, proprietário do Discosaoleo; Julia Weckelmann, DJ e colecionadora de vinil; Juli Baldi, integrante do Bananas Music e Mapa dos Festivais; Pena Schmidt, produtor cultural; e a mediação de Brunno Constante, label manager da Believe Music.

Na opinião de Juli Baldi, diretora Criativa do Bananas Music e do Mapa dos Festivais, apesar de algumas medidas serem emergências – como o fato dos festivais brasileiros passaram a ocorrer majoritariamente em formato virtual em 2020 – algumas dessas novas práticas irão permanecer mesmo depois da crise sanitária.

“Mesmo quando a pandemia passar, os festivais vão precisar oferecer o formato híbrido da experiência física e virtual. Digitalizar entregas, comunicação, experiência é um caminho sem volta. A possibilidade de transmitir online democratizou o acesso para muitas pessoas”, afirma Baldi.

Para o jornalista Brunno Constante, label manager na distribuidora digital Believe, o mercado tem que se preparar seriamente para o retorno do show ao vivo, sem apelar para atalhos como tem feito até agora.

“Aqui no Brasil estão correndo pra fazer shows em drive-in, shows com uma capacidade menor de público. Mas não vejo isso como uma solução a longo prazo. Não dá apenas pra reduzir o público e aumentar o ingresso do show. As iniciativas online não conseguem equiparar os valores da presença de público, muda completamente a experiência do fã. Nesse mundo pós-pandemia, a mudança que tem que ser feita é na estrutura das casas de shows para receber o público de forma segura”, diz.

Independente das tendências mercadológicas, Leo Bitar acredita que o consumo de música é, acima de tudo, afetivo. Proprietário do Discosaoleo, loja especializada em vinil localizada no centro histórico de Belém, seu selo tem no catálogo trabalho de amigos músicos como Pio Lobato, Ana Clara, Molho Negro e Meio Amargo. Com prensagens limitadas a 300 cópias no máximo, cada vinil vira uma peça de colecionador.

“O mercado do vinil não é uma aposta, é um agrado. Porque é um mercado muito pequeno. Tem muita gente que compra vinil no Brasil, mas ainda é muito restrito. Você aposta no artista, no som mais agradável pra ouvir. É mais quente, tem mais corpo, mais ambiente. Então a aposta é em produto artístico, não em mercado”, define Bitar.

A programação desta quinta-feira, 29, ainda conta com o workshop “Música, Tecnologia & Inovação”, ministrado por Leo Feijó, que começa às 18 horas. As atividades de workshops e masterclass terão inscrições pelo site Sympla, com transmissão pelo aplicativo de videoconferência Zoom.

Com o patrocínio master da Natura Musical, através da lei semear de incentivo à cultura, e patrocínio da Petrobras, pelo edital Petrobras Cultural através da lei federal de incentivo à cultura, o Festival Se Rasgum TV Show será transmitido gratuitamente no YouTube/serasgum durante os dias 14, 21 e 28 de novembro.