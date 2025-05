Sambista Luiz Leite morre em Belém aos 63 anos

Com mais de 20 anos de carreira dedicados ao samba, Luiz Leite morreu na manhã desta terça-feira, (27), em Belém. O artista, de 63 anos, sofreu complicações durante o tratamento de um câncer no estômago.

Após o diagnóstico, ele passou por um procedimento cirúrgico, e uma campanha nas redes sociais foi iniciada para ajudar nos custos do tratamento. O artista estava internado no hospital Beneficente Portuguesa do Pará, e precisou ser entubado no início da semana.

Com uma trajetória marcada pelo samba, Luiz Leite iniciou carreira solo em 2001. O cantor integrou grupos como Tom Maior, Art Samba, Poeira Pura, entre outros. Além de intérprete, também atuava como puxador no Carnaval de Belém, tendo participado de diversas agremiações, como Quem São Eles, Matinha e Rancho Não Posso Me Amofiná.

O nome de Luiz Leite é um dos mais reconhecidos quando se fala na representação cultural de Belém, especialmente por sua colaboração em projetos carnavalescos e por sua atuação como pesquisador de MPB — com destaque para o gênero que interpretava.