Salomão Habib mistura animação e música para exaltar riquezas da Amazônia

As crianças terão a oportunidade de conhecer mais sobre o ambiente amazônico de forma leve e divertida conciliando com a música do compositor paraense Salomão Habib. Por meio do projeto "Perequeté e os amigos da Amazônia" o artista organizou sete vídeos educativos e com animação e já estão todos disponíveis no canal do youtube.

Salomão Habib explica que o projeto surgiu como parte do trabalho de música infantil que possui, o Cantar-o-lar. Diante disso, ele sentiu necessidade de contextualizar o ambiente amazônico e valorizar a cultura amazônica por meio do diálogo com a realidade da criança ribeirinha.

"A intenção é de exaltar as crianças da Amazônia, suas riquezas culturais, os seus costumes, seus valores, trazendo a sensação de pertencimento ao local que vivem e de tudo que possuem", destaca o compositor e arte-educador.

O artista coleciona mais de 280 canções com os mais variados temas entre que passa pelo meio ambiente, o descarte do lixo, afetividade, honestidade, e demais valores em geral. "Resolvi contextualizar todos esses temas com a região amazônica e aí surgiu o Perequeté, que é um menino ribeirinho, esperto e inteligente que vive em uma comunidade fictícia, que se chama comunidade do Miriti", explicou o idealizador do projeto.

No processo de criação, Salomão procurou valorizar desde o biotipo dos amazônidas até a forma de trabalhar com a natureza. Ele procurou colocar em destaque diversos aspectos da atmosfera ribeirinha.

A técnica usada para estabelecer uma comunicação positiva com o público infantil é a dos jogos musicais. Ele diz que o som das águas, dos pássaros e do ambiente da floresta de um modo geral vira um importante ingrediente na composição musical.

Para o artista, levar esse tipo de debate às crianças é de grande importância, pois é muito importante que elas tenham sensibilidade ao mundo que elas vivem. Ele diz que é importante que as crianças tenham responsabilidade e saibam que tudo tem sentido na vida.

"O meio ambiente não se trata apenas das florestas. O meio ambiente é o lar, o quarto, o bairro, os animais. E é importante que desde cedo os seres humanos saibam de suas responsabilidades com relação ao ambiente que vivem", acrescentou Habib.

Salomão Habib atuou no projeto com a voz, Arranjo, Instrumentos, Criação de personagens, música e letra. Mayco Danin na Engenharia de som/mixagem. Bernardo Magalhaes na Animação/Desenhos e Marcelo Rodrigues na Edição de imagens.

Conheça os personagens

PEREQUETÉ

Um menino ribeirinho que sabe muito das coisas da floresta, dos animais; da flora, das marés e de todos os saberes do imaginário amazônico. É um exímio apanhador de açaí que adora estudar; vai à escola e leva sempre seu biribá na sacola.

AMORAMOR

É um macaquinho de cheiro muito esperto, fiel amigo de Perequeté. Ao primeiro sinal de perigo na floresta, toca logo o seu tambor para avisar seus amigos.

JABÃO

Um jacaré açu muito valente mas que ficou muito triste quando os humanos sujaram sua lagoa, jogando o lixo em toda a praia coisa, que não se deve fazer! Jabão conta com ajuda de amigos para sempre limpar a lagoa da sujeira que os humanos deixam.

DONA DADÁ

Dadá é a mãe do Perequeté e seus irmãos; uma dona de casa e mãe muito amorosa e dedicada, conhecedora de toda a culinária amazônica; faz pratos maravilhosos além de cuidar de seus cinco filhos Perequeté, Chunga, Dinó, Didi e Filó.

VÔ RAIMUNDO

Ele é o pai de Dona Dadá, avô de Perequeté. Conhece tudo sobre as ervas medicinais e das encantarias da Floresta. Repassa seus ensinamentos à Perequeté, que sabiamente utiliza em seu dia a dia e nas suas aventuras.

PITÓ

É um grande amigo do Perequeté. Um cachorrinho vira-lata muito fiel que gosta de nadar no rio e fazer muitas brincadeiras.

LADYCY

Ladycy é uma cobra Sucuri que sempre anda por aí. Abandonada ainda pequena, seus pais foram sequestrados por caçadores malvados e ela cresceu temendo os humanos, mas no fundo gosta muito e protege Perequeté.

DILO, O CROCODILO

É um amigo de Jabão que veio da Austrália passar férias e não quis mais voltar; provou o açaí e ficou por aqui