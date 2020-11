Sabah Moraes encerra celebrações de aniversário de 50 anos com muita música em live

Às 21h desta terça-feira, ocorre a live de encerramento de celebração do cinquentenário de Sabah Moraes, com o acompanhamento indispensável de Ney Couteiro.

A atração será transmitida via YouTube e Facebook, com repertório que inclui MPB, música italiana, francesa e portuguesa, passando por carimbó e canções de Loreena McKenitt.

Ao longo do projeto virtual "Lives Meio Século", a cantora se apresentou com nomes como Débora di Sá, Thainá Janaina, Kris Pires, Lizz Miranda e Mãe Dora. "Foram lives lindas, em que recebi e senti estes artistas maravilhosas! Obrigada a cada um que esteve e estará comigo, conosco", disse Sabah.

Paraense, Sabah Moraes tem Licenciatura em canto e música e mestrado em Performance Musical (Voz), com Dissertação sobre o Ensino do Canto Popular, além de vários cursos na área de voz, técnica vocal e fisiologia da voz. É professora de canto há mais de 20 anos, ministra oficinas de voz em diversos eventos e festivais. Também é cantora profissional há mais de 25 anos, com 8 CDs e 1 DVD gravados.