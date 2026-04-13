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Rod Hanna apresenta 'De Volta aos Bons Tempos' na Assembleia Paraense

Com 38 anos de estrada e mais de 2.000 shows realizados, a dupla Rodrigo Laguna e Nora Hanna apresenta um repertório focado nos sucessos das décadas de 70, 80 e 90

O Liberal
fonte

Rod Hanna traz clássicos dos anos 70, 80 e 90 para Belém (Divulgação)

A banda Rod Hanna, liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, realiza o show da turnê  "De Volta aos Bons Tempos" no dia 23 de maio, na Assembléia Paraense. O grupo soma um histórico de mais de 2.000 apresentações em eventos corporativos, casamentos e palcos internacionais.

O repertório é composto por sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990, incluindo canções como “Dancing Queen”, “Take on Me” e “Believe”.

A estrutura do espetáculo utiliza recursos visuais que incluem figurinos com brilho, cores e iluminação específica. A apresentação conta com novos arranjos musicais para os clássicos do disco e do pop, além de integrar tecnologias como efeitos sonoros, projeções de vídeos e inteligência artificial para a composição da experiência. O formato da performance prevê a interação direta com o público durante a execução das músicas e das coreografias.

A programação musical do evento conta com a participação de Markinho Duran e dos DJs Euclides Coelho e Kasica, que realizam apresentações ao vivo e sets eletrônicos. 

ROD HANNA

Liderada por Rodrigo Laguna e Nora Hanna, a banda Rod Hanna celebra uma trajetória iniciada em 1986, consolidando-se como referência na interpretação de clássicos mundiais. O grupo apresenta um espetáculo que combina performance vocal, coreografias e recursos visuais para percorrer diferentes períodos da música popular, unindo nostalgia e inovação técnica no palco.

Com um repertório que atravessa décadas, a dupla estabelece uma conexão direta com o público por meio de uma produção que prioriza a experiência imersiva. Seus shows integram elementos das eras Disco, Pop e Synth-pop, apresentando arranjos contemporâneos para sucessos que marcaram gerações, reafirmando o compromisso com o entretenimento e a preservação do legado cultural dos anos 70, 80 e 90.

Agende-se

Data: 23 de maio
Hora: 21h
Local: Assembléia Paraense - Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza

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Cultura

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