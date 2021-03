Rock in Rio é adiado para setembro de 2022

O festival Rock in Rio, que estava programado para setembro e outubro de 2021 foi oficialmente adiado para setembro de 2022. Assim como no Brasil, a edição de Portugal, prevista para junho de 2021, foi adiada para junho de 2022.

Segundo o comunicado da organização, as vendas do festival acontecerão ainda em 2021 e "atrações estão com negociações avançadas", com previsão de anúncios para serem feitos ainda neste primeiro semestre.

No Brasil, o evento vai ocorrer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. E em Portugal, será realizado em 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano.

“O Rock in Rio mobiliza pessoas dentro e fora da Cidade do Rock. Aqui no Brasil recebemos turistas de absolutamente todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal, e também de mais de 70 países. São 28 mil pessoas trabalhando para levar festa e alegria para as 700 mil pessoas que nos visitam. (...) Aqui, em setembro de 2022 estaremos juntos de novo e prontos para o melhor Rock in Rio de todos os tempos, quando vamos celebrar a paz e o mundo, que será nosso outra vez”, garante Roberto Medina, presidente e idealizador do Rock in Rio.