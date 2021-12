Roberto Carlos lança releitura do clássico 'Outra Vez'

"Você foi o maior dos meus casos/ De todos os abraços, o que eu nunca esqueci". Assim inicia um dos maiores clássicos de Roberto Carlos, que embala gerações de apaixonados desde 1977. A música "Outra Vez", composta por Isolda, acaba de ganhar uma nova versão para a trilha sonora da novela "Um lugar ao sol", da Globo. A novidade, chega acompanhada de um lyric vídeo no canal do cantor no Youtube.

Ouça aqui.

A música ganhou novos arranjos e reinterpretação. “Outra Vez” foi lançada originalmente no álbum que contava ainda com os sucessos “Amigo”, “Falando Sério” e “Cavalgada”.

Recentemente, Roberto Carlos participou do videoclipe de “A Cor do Amor”, com a cantora paraense Liah Soares, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de duas semanas. O lançamento tornou-se o primeiro dueto de Roberto desde “Chegaste”, em 2018, com a Jennifer Lopez.

Assim como a nova versão de “Outra Vez”, a faixa “A Cor do Amor” também está presente na trilha da novela ‘Um Lugar Ao Sol’.