Roberta Medina fala sobre show de Ivete Sangalo no Mangueirão, em Belém

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da "Rock World", revelou detalhes sobre o show de Ivete Sangalo no Mangueirão, marcado para o dia 20 de setembro.

Medina confirmou que o evento contará com participações especiais, embora ainda mantenha o suspense sobre os nomes que se juntarão à cantora baiana. “Teremos participações especiais. Ainda vem novidades por aí, mas o time do artista está finalizando, espero que a gente possa contar em breve”, disse ela.

VEJA MAIS

Ela também anunciou que o show será aberto ao público, com controle rigoroso de ingressos devido à capacidade limitada do estádio. Além disso, o processo de resgate das entradas será uma oportunidade para envolver o público na temática da importância da floresta, com possíveis ações, como quiz, para engajar os espectadores desde o início.

Medina destacou ainda a importância de envolver a população local, tanto no show de Ivete quanto no de Mariah Carey. Ela falou sobre a relevância de trazer a cultura local para os palcos e de engajar a população na conversa sobre a preservação da Amazônia e o papel da região no enfrentamento das mudanças climáticas. “O show do Mangueirão é uma convocatória local. A ideia é presentear a população local e fazer essa conversa sobre o papel da região e da população na preservação da floresta”, afirmou.