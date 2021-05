Ricardo Frota se apresenta com Gerson Thirrê em show de estilos variados

Ricardo Frota é um dos clássicos personagens que circulam pela cena artística local, usando sua paixão pela música para, todos os dias, sair de casa em busca de garantir seu sustento fazendo o que ama. O cantor com mais de 40 anos de carreira se apresenta neste domingo, 23, na Domingueira do Clube Caixaparah, em Ananindeua, apresentação que conta com Gerson Thirrê nos teclados e que marca um novo momento de sua história como artista, voltando após a pausa forçada pela pandemia que balançou o mundo.

“Foi tudo suspenso. Eu tinha agenda fechada de baile, aniversário, festa em condomínio, e tudo foi encerrado devido ao lockdown. Está voltando agora, mais de leve, mas estamos voltando aos poucos”, comemora o artista, que começou a cantar na noite aos 17 anos, com a Banda Asa Delta. Nesse período, ele teve a oportunidade de cantar em público em um dueto com o saudoso Walter Bandeira, na antiga casa noturna Olé Olá. “Ele chegou até a brincar, dizendo muitas vezes que eu seria seu sucessor dele, pois tenho a voz grave, e esse seu comentário me ajuda até hoje em minha carreira”, relembra sua trajetória.

Nos anos 80, Ricardo ingressou no clássico conjunto “Luciano Jr & Trio”, onde ficou por treze anos e gravou três CDs. “Aquilo foi o ápice da carreira”, conta. Depois dessa fase, ele se dedicou à carreira solo, sempre acompanhado de um tecladista para embalar sua voz. Seu repertório engloba clássicos da MPB, MPP (Música Popular Paraense), Bossa Nova, Bolero, Xote, Forró, Carimbó, Bregas Marcantes e qualquer outro estilo que “dê para dançar”.

Hoje, como vários artistas, Ricardo Frota segue se reinventando no tempo das “lives” e dos shows com distanciamento social, em um mundo que percebeu como a música é essencial para nos salvar nos momentos de crise. “Sabemos que ainda existe uma grande luta em valorizar o trabalho dos artistas paraenses, mas ainda continuamos e insistimos em mostrar nossa arte, pois aqui em Belém, temos artistas que realmente surpreendem com talentos que não se vê em qualquer lugar do mundo”, encerra.